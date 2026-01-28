גורמים בקואליציה תוקפים הערב (רביעי) את נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית לאחר שהודיע על הרכב השופטים המורחב שידון בעתירות להדחתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

הרכב השופטים שידון בעתירות כולל את עמית עצמו, המשנה לנשיא נועם סולברג והשופטים דפנה ברק ארז, יעל וילנר ועופר גרוסקופף.

הגורמים מציינים כי בניגוד לשיטה המקובלת שופט עמית הוציא את השופט מינץ, שנחשב שמרן והכניס במקומו את השופט גרוסקוף שנחשב לאקטיביסט. בעקבות החלטת השופט עמית, קיים רוב לשופטים האקטיביסטים בהרכב שידון בהדחת השר בן גביר.

הם תקפו בחריפות את ההחלטה ואמרו כי "השופט עמית דוהר לקראת משבר חוקתי".