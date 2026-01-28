כוחות משטרה הוזעקו היום (רביעי) לאולם איגוד ערים להגנת הסביבה בחדרה, לאחר שגוש פחם הושלך לעבר השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, במהלך כנס שיתוף ציבור שעסק בזיהום האוויר.

ב"וואלה" דווח כי האירוע התרחש בעת הגעת סילמן לכנס שנערך במסגרת שימוע לחברת החשמל. המשטרה שהוזעקה למקום עצרה חשודה כבת 18 במעשה והיא נלקחה לחקירה.

לפי עדויות של אנשים שהיו במקום, נראה היה כי החפץ שהושלך מהקהל פגע בשרה, אך היא לא נזקקה לטיפול רפואי. למרות התקרית, השרה סילמן לא יצאה מהמקום, והשתתפה בכנס עד סיומו.

מהמשטרה נמסר: "עם קבלת הדיווח שוטרי תחנת חדרה הגיעו למקום , הצליחו לאתר את החשודה במעשה ולמרות שלא הוגשה תלונה, החשודה עוכבה לתחנה לחקירה. בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה ייבחן המשך מעצרה".