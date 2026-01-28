מרדכי דוד ופעילי ימין נוספים חסמו הערב (רביעי) את מכוניתו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר, השופט בדימוס, אהרן ברק, לאחר שיצא מכנס של התנועה לאיכות השלטון במתחם אקספו בתל אביב.

המשטרה הוזמנה למקום כשעה וחצי לפני, לאחר שדוד הגיע וניסה להיכנס לכנס.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב: "מרדכי דוד ועוד כמה עבריינים כמוהו חסמו היום את מכוניתו של אהרן ברק בצאתו מכנס. הוא בן 89, ניצול שואה, איבד לא מזמן את אשתו, חלש מאוד פיזית. בדיוק סוג הקורבנות שהם אוהבים. משטרת ישראל חייבת לטפל בעבריין העלוב הזה ולשים לזה סוף".

בכנס עצמו אמר ברק: "דור המייסדים לא עמד בחובה שהוטלה עליו לכונן חוקה, ועתה מוטל עלינו להשלים את המלאכה. מנקודת מבטו של שר המשפטים אף לא אחד משופטי בית המשפט העליון דהיום ראוי להמשיך בתפקידו ויש להחליפם בשופטים 'משלנו'".

הוא טען כי "ראש הממשלה שולט, הלכה למעשה, לבדו במדינה".