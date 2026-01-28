אלפים השתתפו היום (רביעי) בהלווייתו של לוחם היס"ם רס"ר רן גואילי הי"ד, החטוף האחרון שנותר בעזה וגופתו אותרה מוקדם יותר השבוע.

בני משפחתו וחבריו שוחחו עם ערוץ 7 וסיפרו על דמותו של רני ועל ההקלה מכך שהוא חזר הביתה.

שוש שדה, דודתו של רני תיארה את החיבוק שמקבלת המשפחה מעם ישראל: "אנחנו כולנו עם אחד, לב אחד וכולנו משפחה אחת, משפחת מיתר שחיזקה את המשפחה. התפללנו לרגע הזה והעיקר שהוא הגיע. אנחנו מקבלים חיבוק אדיר מכל עם ישראל ומכל העולם. המלחמה של רני הסתיימה, אבל המלחמה בעזה עוד לא הסתיימה. עד שלא יחסלו את הכל, אני לא אהיה שקטה".

מיכל מטילדה ציוני, דודה נוספת של רני, שחזרה על הרגע שבו היא קיבלה את הבשורה על חזרתו של האחיין שלה. "זה יום עצוב, אבל תודה לאל שהוא חזר הביתה. כולנו קיוונו שזה יקרה. תודה לחיילים שלנו, תודה לשוטרים שלנו ותודה לקב"ה שהביא אותנו ליום הגדול הזה. ביום שמצאו אותו הייתי בגן וברבע לארבע נכנסו אימהות וסיפרו שמצאו אותו, ואני לא הבנתי. שאלתי אותן מי חזר והן ענו 'החטוף האחרון'. צרחתי והתחלתי לבכות. הוא היה ילד שמח, עליז ומלא שמחת חיים".

רפ"ק הרב ראובן כמיל, רב מחוז דרום במשטרת ישראל סיפר על סגירת המעגל, לה חיכו מאז רני נחטף לעזה. "זכינו לסגירת מעגל כאשר לוחמי צה"ל, אחרי עבודה מאומצת, הצליחו למצוא את הגופה של רני. קיבלנו אותה בנחל עוז, עשינו טקס קטן כיאות ובע"ה היום אנחנו מסיימים את המצווה הזאת ונטמין אותו ברגבי האדמה שהוא כה אהב באדמת מיתר".

רס"מ ירון מדר, חברו לצוות היס"מ הוסיף: "רני חוזר אלינו אחרי שנתיים ושלושה חודשים שלא ידענו עליו כלום. הייתה לנו תקווה שרני עוד יחזור בחיים, אבל לצערנו זה לא קרה. הוא הקריב למען המדינה, למען העם ולמען המורשת. מה שאני לוקח ממנו זה שהוא היה חבר. תמיד אמר שלום, תמיד נתן חיבוק ואהבה מכל הלב".

הרב שניאור קורץ, שליח חב"ד במיתר סיפר: "רני עצמו, חודש וחצי לפני שמחת תורה, הוא נכנס לבית חב"ד כדי לבדוק את התפילין. שבועיים אחרי זה הוא שלח הודעה לחבר משותף שלנו וכתב לו 'רועי, אתה תהיה גאה בי מאוד, אני כבר שבועיים מניח תפילין'. זאת אומרת, חודש לפני שמחת תורה הוא חזר להניח תפילין. איך ששמענו את השמועה נסעתי לביתם והמילים שנאמרו היו "עין במר בוכה ולב שמח". אני מרגיש שהצוואה שלו היא שנמשיך להניח תפילין".

אברהם רווח, אביו של רס"ן דביר ציון הי"ד, ציין כי מדובר ב"יום של סגירת מעגל. זה היה המוטו של הפלוגה, להחזיר את כל החטופים עד החטוף האחרון. אומנם דביר לא זכה, אבל אנחנו לפחות זוכים לראות את רני חוזר הביתה ונקבר בצורה מכובדת באדמת הארץ שהוא כל כך אהב. עכשיו הכל מתחיל, כי המטרה השנייה של פירוז הרצועה ופירוק החמאס מנשקו חייבת להתחיל, כי אלו שני הדברים שבשבילם יצאנו למלחמה".

אבי פרחן, מעקורי היישוב ימית, סיפר: "הגעתי מקיבוץ נווה ים, ימית ואלי סיני לחלוק כבוד אחרון לגיבור ישראל. היה ניתן להוציא אותו מזמן על ידי מצור על עזה. כולם חמאסניקים שם, וצריך לנקות את עזה מהיסוד וליישב את חבל עזה מחדש. אילו היינו בגוש קטיף, אף אחד לא היה נהרג, ואנחנו עוד נחזור לשם".