הצהרות תובע יוגשו בקרוב נגד כמה חשודים בפרשה הביטחונית החדשה, בה הם חשודים בהברחת סחורות מישראל לרצועת עזה, שחלקן היו עלולות לשמש למטרות טרור, כך דווח בכאן חדשות.

על פי הדיווח, חלק מהחשודים הנוספים בפרשה נחקרים ברף חשדות נמוך יותר, ולכן לא צפויים להגיש הצהרות תובע נגדם בטווח הזמן הקרוב.

גורמים המעורים בפרטי החקירה מסרו כי לא צפוי שהפרשה תסכן את המשך כהונתם של בכירים במערכת הביטחון.

בית משפט השלום באשקלון התיר אתמול לפרסום את פרטי החקירה, תוך שמירה על צו איסור פרסום לגבי פרטי החקירה עצמה.

בנוסף, הרב יוסף זיני, אביו של ראש שב"כ דוד זיני, פרסם הודעה חריגה על רקע החקירה. בהודעה טען כי מופצת בעלילה שמטרתה לפגוע בו ובמשפחתו.

"אין לנו ספק כלשהו שהכל שקר גס. ואפילו יביאו סרטון ותמונות המוכיחות כביכול, אין שום ספק שהכול פוברק, על מנת להזיק ל'חשוד' ולמשפחתו. כל מי שיאמין לסיפור הזה הוא בגדר עוזר לשפיכות דם", כתב הרב זיני.