אישי ציבור ערביים ביפו קוראים לציבור הערבי להשתתף בהפגנה ארצית שתיערך בתל אביב תחת הכותרת "צעדת הדגלים השחורים".

ההפגנה מתמקדת, לפי המארגנים, במחאה על גל הפשיעה והאלימות הגואה בחברה הערבית - תופעה שמדינת ישראל משקיעה בה משאבים רבים בשנים האחרונות, אך זוכה לשיתוף פעולה חלקי בלבד מצד הנהגות מקומיות.

הצעדה צפויה לצאת מרחבת מוזיאון תל אביב בשעה 17:30, ותסתיים בתיאטרון הבימה. מארגני האירוע הנחו את המשתתפים להניף דגלים שחורים בלבד - סמל למחאה פוליטית רדיקלית - ולהימנע מהנפת דגלים מפלגתיים.

ועדה אסלאמית מקומית תעמיד לרשות המשתתפים אוטובוס מיפו להפגנה. בסרטון שפורסם, קרא ח"כ לשעבר סאמי אבו שחאדה (בל"ד), אשר כיהן בכנסת תחת מפלגה שאינה מכירה במדינת ישראל כמדינה יהודית, להצטרף להפגנה ולפעול, לדבריו, נגד "מדיניות גזענית של הממשלה" ונגד המשטרה שלטענתו פוגעת ב"ועדות השלום" - גוף המופעל על ידי ועדת המעקב הערבית, אשר התבטאויותיה בעבר עוררו לא פעם ביקורת על עוינותה לישראל.

אבו שחאדה אף תקף את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ואת ממשלת נתניהו, וכינה אותה "פושעת".