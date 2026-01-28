שרי החוץ של 11 מדינות פרסמו הודעה משותפת התוקפת את הצעדים שנקטה ישראל נגד אונר"א, סוכנות האו"ם לפליטים הפלסטינים, שכללו חוק האוסר על פעילות אונר"א בישראל, הריסת מטה אונר"א בירושלי וצעדים נגד בתי ספר ומרפאות המופעלות על ידי אונר"א בירושלים.

בהודעה, שרי החוץ של בלגיה, קנדה, דנמרק, צרפת, איסלנד, אירלנד, יפן, נורווגיה, פורטוגל, ספרד ובריטניה קוראים לממשלת ישראל לעמוד בחובותיה הבין־לאומיות ולהבטיח את ההגנה וחוסר־הפגיעות (inviolability) של מתקני האו"ם, בהתאם להוראות אמנת הזכויות והחסינויות של האו"ם (1946) ומגילת האו"ם.

“אנו שבים ומדגישים את תמיכתנו המלאה במשימתה החיונית של אונר"א לספק שירותים חיוניים וסיוע הומניטרי לפלסטינים בשטחים הפלסטיניים הכבושים, ובכלל זה מזרח ירושלים", נאמר בהודעה.

בנוסף, דרשו שרי החוץ מממשלת ישראל לאפשר הזרמה בהיקף גדול של סיוע הומניטרי לרצועת עזה, לבטל דרישות רישום מגבילות החלות על ארגונים לא־ממשלתיים בין־לאומיים המבקשים לפעול בעזה, ולפתוח מחדש את כל מעברי הגבול, לרבות יישום התכניות שפורסמו לפתיחת מעבר רפיח לשני הכיוונים.

כמו כן, הם דרשו ולהסיר את המגבלות המתמשכות על ייבוא טובין הומניטריים, ובכלל זה פריטים המוגדרים כבעלי ‘שימוש כפול’, החיוניים לפעילות הומניטרית ולמאמצי שיקום מוקדמים.

ישראל אסרה על הכנסה לעזה של מוצרים וסחורות המוגדרות בעלי "שימוש כפול’, שכן חמאס עשה בהם שימוש לבניית התשתית הצבאית ולפיתוח אמצעי לחימה ותחמושת.