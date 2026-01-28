במעמד חגיגי בהיכל התרבות בשכונת רמות בירושלים התקיים השבוע חידון התנ"ך המחוזי לנוער של המחוז החרדי במשרד החינוך ועיריית ירושלים.

האירוע, שהתקיים בשני מעמדים נפרדים לבנים ולבנות, הסתיים בהכתרת חתן וכלת התנ"ך המחוזיים.

באירוע השתתפו מאות בני נוער, אנשי חינוך ואישי ציבור, ביניהם הרב הראשי הרב דוד לאו, מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך שי קלדרון, וראש מינהל חינוך ירושלים אריק וירצבורגר.

בתום תחרות צמודה בגזרת הבנים, הוכתר נעם אליה פרידמן מישיבת תורת חיים ביד בנימין כחתן התנ"ך המחוזי. הוא יייצג את המחוז בשלב הארצי.

למקום השני הגיע יהונתן ישראל רובין מישיבת דרכי נעם בפתח תקווה, ואת המקום השלישי תפס שמואל אקרמן מישיבת חדוות התורה בירושלים.

בגזרת הבנות זכתה במקום הראשון הלל חרבש מאולפנת שער השמיים. אחריה דורגה צופיה כהן מאולפנת מבשרת. הקהל הופתע לגלות בין המתמודדות את שירה, תלמידה מבית ספר יסודי ממ"ח קריית שמונה, שהפגינה ידע מרשים מול הבוגרות.

במהלך האירוע התקיים גם משחק קליקרים אינטראקטיבי שסחף את הקהל כולו. בצוות השיפוט השתתף גם חתן התנ"ך דאשתקד, מיכה לוי.

מנהל המחוז החרדי, שי קלדרון, שהוביל את המהלך לקיום החידון, אמר: "קול התורה והידע שנשמע באולם הוא העדות החיה ביותר לנצחיותו של התנ"ך ולהיותנו עם הספר, ולעוצמתו של הדור הצעיר".

הרב הראשי איחל הצלחה לזוכים ולכלל המשתתפים. ראש מינהל חינוך ירושלים, אריק וירצבורגר, עודד את התלמידים לא להסתפק בלימוד לקראת התחרות בלבד, אלא להפוך את לימוד התנ"ך לחלק קבוע משגרת יומם.