צרפת הסירה את התנגדותה להכנסת משמרות המהפכה האיראניים לרשימת ארגוני הטרור של האיחוד האירופי, כך נמסר היום (רביעי) מפי בכיר בארמון האליזה.

שר החוץ הישראלי, גדעון סער, בירך על הצהרת שר החוץ הצרפתי ז'אן-נואל בארו, לפיה צרפת תתמוך בהכרזת האיחוד האירופי על משמרות המהפכה כארגון טרור. סער חזר על קריאתו לאיחוד האירופי להכריז באופן רשמי על משמרות המהפכה כארגון טרור, בשל מעשיהם האכזריים כלפי העם האיראני.

השינוי בעמדת צרפת פותח את הדרך לאישור המהלך, ייתכן שכבר מחר, במועצת שרי החוץ של האיחוד האירופי. במהלך השבועות האחרונים, מדינות כמו איטליה, ספרד, לוקסמבורג ומדינות נוספות הסירו את התנגדותן, מה שמגביר את הסיכוי לאישור מהלך זה פה אחד.

קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, התייחס לנושא והביע אכזבה מכך שעדיין ישנן מדינות באיחוד האירופי שלא מוכנות להכיר במשמרות המהפכה כארגון טרור.

מרץ הדגיש את מחויבותה של גרמניה להפעיל את הלחץ המרבי על המשטר האיראני והוסיף כי משטר שנשען על אלימות וטרור גלוי כנגד אזרחיו לא יכול להחזיק בשלטון לאורך זמן. הוא ציין כי גרמניה עומדת לצד העם האיראני, במיוחד לנוכח אלפי הקורבנות בהפגנות האחרונות.