11 ניצחונות רצופים היה להפועל ירושלים במסגרת מפעל היורוקאפ האירופי, מפעל הכדורסל השני בחשיבותו באירופה. ואז הגיע ההפסד לבחצ'שהאיר הטורקית שקטע עבור הירושלמים את הרצף.

הערב (רביעי) ספגה ירושלים הפסד שני ברציפות במפעל האירופי, הפסד שמסבך אותה במאמציה להעפיל לשלב הבא.

הירושלמים פיגרו כבר ברבע הראשון בהפרש דו-ספרתי מול נפטונאס קלייפדה הליטאית ולמרות שהצליחו לחזור עם נקודות חשובות של הארפר וקרינגטון, הם רדפו אחרי הליטאים לכל אורך המשחק. עיקר החסרון שבלט בירושלים היה משחק ההגנה של שחקניה, מה שמנע מירושלים לעשות מהפך כשבכל פעם שהתקרבו מעט, ספגו מהצד השני במשחק שהסתיים לבסוף בתוצאה 98:92.

ירושלים מפספסת הזדמנות נוספת להבטיח את מקומה בשלב הבא וכעת תהיה חייבת לנצח את שני המחזורים האחרונים כדי להבטיח בכל זאת את ההעפלה לשלב רבע גמר היורוקאפ, כשהם אמנם עדיין מדורגים במקום הראשון בבית ותלויים בעצמם אך יהיו חייבים לחזור לעצמם במהרה בכדי לא לסיים את המסע האירופי מוקדם מהצפוי.