שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', התבטא הערב (רביעי) באופן חריף כלפי נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון, בקריאה להוריד את הריבית באופן מיידי.

במהלך הצגת תקציב 2026 במליאת הכנסת לקריאה ראשונה, סמוטריץ' תקף את קצב הורדת הריבית הנוכחי של בנק ישראל, וקרא להורדה מהירה יותר במטרה להקל על הכלכלה הישראלית. "יש דבר אחד בלבד שהנגיד צריך לעשות כדי להשלים את ההצלחה הנהדרת של המדיניות הפיסקלית שלנו - וזה פשוט להוריד את הריבית הרבה ומהר", אמר סמוטריץ'.

בתגובה לדברים, נמסר מבנק ישראל כי "הדברים אינם ראויים לתגובה".

העימות החריף בין שר האוצר לנגיד בנק ישראל מגיע לאחר ביקורת שנשמעה מצד פרופ' ירון במהלך דיון בהצעת תקציב בנק ישראל ל-2026. הנגיד קרא לממשלה לנקוט באחריות תקציבית, וביקר את התקציב שהוגש לאישור הכנסת, תוך שהוא מציין כי יחס החוב-תוצר לא יורד כפי שהיה מצופה בשנה של צמיחה כלכלית.

בנוסף, פרופ' ירון תקף את יוזמת שר האוצר לסווג את רווחי היתר של הבנקים ככאלו שיש למסות, והביע התנגדות למדיניות הזאת.