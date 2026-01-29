ליגת האלופות הגיעה הערב (רביעי) למעמד ההכרעה של שלב הליגה, עם המחזור השמיני והאחרון בשלב הליגה.

למעשה, ערב המחזור האחרון בשלב הליגה של מפעל הכדורגל היוקרתי ביותר באירופה, המון קצוות נותרו פתוחים, כאשר רק 2 קבוצות הבטיחו את העפלתן אוטומטית לשמינית הגמר - ארסנל ובאיירן מינכן, בעוד שישה מקומות נוספים נותרו פנויים למעבר ישירות לשלב הבא ואילו מקומות 9-24 בטבלה ישחקו האחת נגד השניה במשחקי פלייאוף על הכרטיסים לשלב הבא.

ההפתעה הגדולה של מחזור הסיום הדרמטי בו נערכו כל 18 המשחקים במקביל, היה מצידן של שתי אלופות אירופה האחרונות - ריאל מדריד ופאריס סן ז'רמן.

בעוד אלופת אירופה המכהנת פריס הפסידה לבאיירן מינכן החזקה, ריאל המשיכה את העונה הרעה מאוד שלה כשהפסידה לבנפיקה הפורטוגלית בתוצאה 2:4, עם שער של שוער בנפיקה שכבש בדקה ה-98 ושלח את הפורטוגלים אל משחקי הפלייאוף על חשבונה של מארסיי הצרפתית.

מי שהודחו מליגת האלופות אלו השחקנים הישראליים, כאשר אוסקר גלוך סיים את שלב הליגה עם אייאקס ההולנדית במקום ה-32, דן גלזר נפרד מקמפיין האלופות שלו עם חמש הופעות במדי קייראט הקזחית שסיימה במקום ה-36 והאחרון עם נקודה אחת ומינוס 15 בהפרש השערים ואילו ענאן חלייאלי, שחקנה של סן ז'ילואז' אוניון הבלגית סיים את העונה האירופית הראשונה שלו עם קבוצתו במקום ה-27, במרחק הפרש שערים בלבד מהמקום המוביל למשחקי הפלייאוף.

למעשה, חלאיילי כבש הערב את שערו השלישי בקמפיין ליגת האלופות הנוכחי, מה שהופך את הקמפיין שלו לקמפיין הבכורה השני בטיבו של ישראלי באלופות אחרי ברוך דגו שכבש ארבעה שערים במדי מכבי ת"א.

לא רק זאת, חלאיילי משתווה לגדולי השחקנים הישראליים בכל הזמנים - יוסי בניון, ערן זהבי ויניב קטן שכבשו שלושה שערים בקמפיין אחד במפעל הכדורגל הטוב ביותר באירופה.

הגרלת שלב הפלייאוף תתקיים בשישי, כאשר ריאל מדריד יכולה להיפגש שוב עם בנפיקה מולה הפסידה הערב, פ.ס.ז` יכולה לפגוש את מונאקו שמאיימת על התואר שלה גם בצרפת ולברקוזן יכולה לפגוש את דורטמונד.