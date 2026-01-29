צה"ל מתריע הבוקר (חמישי) כי חמאס מתעצם באופן משמעותי בשל היקף המשאיות ההומניטריות שנכנסות לרצועת עזה מדי יום, וכן בזכות הברחות שמתבצעות בצירים נוספים לתוך הרצועה.

מנתונים רשמיים שפורסמו עולה כי במהלך תקופת המלחמה בעזה הושלמו מספר מהלכים הומניטריים נרחבים, כולל הזרמת 112,000 משאיות סיוע, הגעת 5,000 אנשי צוות הומניטריים בינלאומיים לרצועה, והצנחת 13,000 משטחי מזון.

בנוסף, 600,000 ילדים חוסנו נגד פוליו, ומספר מעברי סיוע הופעלו במהלך המלחמה. המאמץ ההומניטרי כלל גם הכנסת ציוד רפואי בהיקפים מרשימים של 55,000 טון ו-1,700,000 טון מזון.

בשלב א' של הסכם הפסקת האש, הוכנסו 60,000 משאיות סיוע, 900,000 טון מזון ו-9,600 טון ציוד רפואי. הישגים משמעותיים הושגו ללא משבר הומניטרי בולט במהלך מלחמה בעצימות גבוהה, כשמערכת סיוע מתפקדת פעלה לאורך זמן.

כיום נכנסות לעזה כ-600 משאיות ביום, וכ-4,200 משאיות מדי שבוע. מדובר בהיקף עצום, פי ארבעה מההיקף הנדרש לרצועה לפי מדדים של האו"ם, שאומר כי הצורך ההומניטרי הוא 80,000 טון מזון בחודש, שהם כ-134 משאיות ביום.

צה"ל מציין כי הברחות של חומרים כמו סיגריות, טבק, מוצרי חשמל, טלפונים וחומרים דו-שימושיים לחקלאות נכנסות לא רק דרך משאיות הסיוע, אלא גם דרך המעברים ודרך גבול הרצועה, בחסות הפעילות הביטחונית הישראלית המתקיימת על גבול הרצועה, בין היתר באמצעות קבלנים אזרחים.

לקראת פתיחתו הצפויה של מעבר רפיח ביום ראשון הקרוב, בכירים בצה"ל ממליצים לדרג המדיני להתעקש על כך שהמעבר ישמש אך ורק לתנועת אנשים, ולא להכנסת סחורות ממצרים לעזה כפי שהיה לפני ה-7 באוקטובר. בצה"ל מדגישים כי עד פרוץ המלחמה, עיקר ההתעצמות הצבאית של חמאס נעשתה דרך כניסת סחורות ממעבר רפיח. אלפי משאיות נכנסו מדי שנה דרך המעבר, ולמרות התרעות מערכת הביטחון על ההתעצמות הצבאית של חמאס דרך המעבר, המעבר המשיך לפעול.

בצה"ל סבורים כי חמאס אינו מוטרד מוועדת הטכנוקרטים שהוקמה לניהול הרצועה וכי ייתכן שהארגון יסכים להעביר את השליטה בעזה לידיה של הוועדה, אך ימשיך לשלוט בפועל באופן ביטחוני.

בנוסף, בצה"ל מצביעים על כך שגם לאחר שהוועדה תתחיל לנהל את ענייני הרצועה, יש לזכור כי רוב אנשי הפקידות אשר יעבדו תחתיה - כולל ראשי עיריות, מנהלי בתי חולים ועוד - הם אנשי חמאס אשר שימשו בעשורים האחרונים כפקידי חמאס. בצה"ל מציינים כי יש להחליף את שכבת הפקידות הבכירה.

בהקשר של סוריה, בצה"ל פרסמו הבוקר נתונים מהם עולה כי ישראל סייעה בשינוע סיוע אזרחי, כולל הכנסת ציוד רפואי, מוצרי תינוקות ותחמושת סולר, כשהוכנסו כ-370,000 ליטר סולר ו-13 מכליות מים למרחב האבטחה.

בינתיים, פונים כ-300 מטופלים מסוריה לטיפול רפואי בישראל, וסיוע נוסף כולל הכשרת רופאים והקמת מרכזי רפואה.