תפילת שחרית בקבר יוסף צילום: באדיבות המצלם

לראשונה מזה 25 שנים נערכה הבוקר (חמישי) תפילת שחרית מיוחדת בקבר יוסף שבשכם.

לאורך הלילה נכנסו מאות מתפללים למתחם קבר יוסף, כחלק מהכניסות הקבועות שמקיימת מועצה אזורית שומרון מדי חודש בסיוע מתנדבי מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים של מועצה אזורית שומרון ובליווי ובאישור צה"ל.

עד כה הן התקיימו הכניסות רק בשעות הלילה, והמתפללים נדרשו לעזוב ב-4:00 לפנות בוקר. מעתה הם יוכלו להישאר עד 8:00 בבוקר ולקיים במקום תפילת שחרית. אחרים שירצו בכך יוכלו להיכנס ב-6:00 בבוקר ולצאת אחרי שעתיים.

ההסדר נקבע בסיכום בין שר הביטחון ישראל כ"ץ (הליכוד), ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית), וראש החטיבה להתיישבות במוסדות הלאומיים, ישי מרלינג, לבין צה"ל ופיקוד מרכז.

ח"כ סוכות בירך "ראשית, ברצוני להודות לשר ישראל כץ על ההחלטה הדרמטית והצעד הראשון בחזרה מלאה לקבר יוסף, זכינו לצעד חשוב של התקדמות בקיום תפילת שחרית וכניסה לאור יום לקבר יוסף. זהו ראשיתו של תיקון חשוב והיסטורי, ונמשיך לפעול עד להשבה של נוכחות יהודית מלאה לקבר יוסף".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "הבוקר הזה הוא בוקר של תיקון היסטורי. אחרי שנים של כניסות באישון לילה כגנבים במחתרת, אנחנו חוזרים הביתה בראש מורם ובאור יום מלא. קבר יוסף הוא סמל חשוב, והמהלך לכניסה באור יום הוא צעד משמעותי מתוך תוכנית העבודה שלנו לביסוס אחיזה קבועה ומלאה במקום. לא נעצור עד שדגל ישראל יונף כאן באופן קבוע לאחר שישיבת 'עו"ד יוסף חי' תשוב למקומה. עם ישראל חוזר לשומרון, עם ישראל חוזר לארצו".

מועצת יש"ע מסרה "התפילה המרגשת שנערכה הבוקר בקבר יוסף באור יום, היא הצהרת ריבונות ברורה: אנחנו לא אורחים בארץ שלנו, והגיע הזמן שנפסיק להתנהג ככאלו. אנו מברכים את ראש מועצת שומרון יוסי דגן ואת ח"כ צבי סוכות על הובלת המהלך החשוב ומודים לשר הבטחון ישראל כ"ץ על אישורו ולכוחות הביטחון על הליווי והאבטחה. התפילה הבוקר היא צעד נוסף לתיקון, בהשבת הנוכחות היהודית הקבועה לקבר יוסף".

הרב יוסף אליצור אמר בתום התפילה: "שמחים ונרגשים להיות כאן, בבית המדרש של הישיבה, ולהתפלל כאן תפילת שחרית. אברהם - שתיקן את תפילת שחרית - נכנס לארץ עד מקום שכם, ויעקב - שתיקן את תפילת ערבית - קנה כאן את חלקת השדה, וקיבע כאן את ההתיישבות היהודית. מקוים להגיע מהר לשלב של קביעות, ולהיות כאן מתפילת שחרית ועד אחרי תפילת ערבית, ולחזור לשהיית קבע כבעלי הבית בעיר העברית הראשונה - שכם!"

הרב דוד דודקביץ' דיבר על כך ש"בפרשה זו אנו קוראים על העלאת עצמות יוסף- יוסף הצדיק ה"עברי" ש"הודה בארצו" ובזכות כך זכה להיקבר בארץ ישראל. מתפללים מכאן לישועה וגאולה שלימה לכל בית ישראל, ולשיבה בראש מורם כבעלי הבית לכל מרחבי ארצנו הקדושה"

יהושע גלברד, מנכ"ל ישיבת רועה ישראל סיכם "במשך שנים תלמידי הישיבה שותפים בארגון הכניסות לקבר יוסף, ובשנים האחרונות אנחנו מקיימים "בית מדרש" שבו לומדים במשך כל הכניסה. מחכים ליום שנוכל להגיע לשכם ולקבר יוסף הצדיק, בחופשיות יחד עם כל עם ישראל".