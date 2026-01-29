לאורך כל המאבק בחוק הפטור מגיוס, היה ברור לכל אדם ישר כי החוק הזה נועד למטרה אחת בלבד: הזרמת כספים למנגנונים הממסדים את ההשתמטות.

ניסו להסתיר את העובדה הזו בכל מיני מסכי עשן ומשחקים של מילים ומספרים, אבל אחרי חודשים של ניסיונות השחרה וגזלייטינג, זה הוכח כנכון מעל לכל ספק בהקלטות הרבנים. שחור על גבי לבן.

במשך כל הזמן הזה, חזרנו ואמרנו שאין מה להתרגש מהאיומים של המפלגות החרדיות, שהאקדח הפוליטי שלהן הוא למעשה אקדח ריק. אמרנו שחייבים לעמוד על הערכים שלנו, ושזה לא מחייב את הפלת הממשלה. אחרי ההצבעה בעד התקציב, כל בר דעת מבין שניתן היה לשמור על שלמות הקואליציה, וגם להביע ביקורת על הפוליטיקאים החרדים ומפעל ההשתמטות עליו הם שומרים, גם להגיד אמירה ערכית ברורה אל מול הניסיון לעודד השתמטות, וגם לעשות פוליטיקה בסיסית ולשמור על המבנה הקואליציוני, כמו שקרה בדיוק היום.

​למרות זאת, גופים שמגדירים את עצמם כימין אידאולוגי, חשפו עצמם כימין קואליציוני. אני מדבר על חלק מחברי הכנסת במפלגת הציונות הדתית ובליכוד, ערוץ 14, "עולם קטן", ארגון "תורת לחימה" ועוד, שבחרו דווקא לתקוף את מי שאמר אמירה ערכית, לאומית, ודתית ברורה: מי שמשתמט, מי שאומר קבל עם ועדה "השומר אחי אנוכי?" לא יכול לדבר בשם היהדות, לא יכול להמשיך ולקבל כסף מהמדינה, ולא יכול לקבל החלטות הנוגעות לגורלה. אותם גורמים החליטו להתעלם מהאמירה המובנת מאליה הזו, החליטו לתת הכשר להשתמטות, ולנסות להזרים אליה עוד כספים. הם הגדילו לעשות וצידדו ממש בתפיסה החרדית, מדבררים אותה עוד יותר מכפי שעשו הפוליטיקאים והעסקנים החרדים.

קשה לומר זאת, אבל האידאולוגיה החרדית, האנטי ציונית, חדרה אל חלקים בתוך הציונות הדתית. היא משפיעה עליהם כלכלית ועומדת מאחורי גופי תקשורת חזקים המציגים את עצמם כ"ימין" וכ"כיפה סרוגה". היא מתעטפת בהגדרות כמו "ימין חזק" אבל בפועל שומרת מכל משמר על מפעל חברתי בו מחנכים דור שלם נגד מדינת ישראל. היא מנסה לדחוק החוצה ולהשחיר אנשים שלא באים לה טוב בעין, מכנה אותם בכל כינוי גנאי אפשרי.

אבל אנשי ימין הם לא טיפשים. הם אנשי ערכים, והם יודעים שהזדכות על ערכים בשם שיקולים קואליציונים צרים לא מובילה לעוצמה, אלא להתפוררות. הם מבינים שהניסיון להשחיר כל מי שמרים את קולו בשביל ערכים לאומיים ויהודיים לא יכול להגיע ממקום נקי, ולא יכול להוביל למקום טוב.

עכשיו, כשכל האמת על השולחן, הגיע הזמן להצביע על העוולה הזו. הגיע הזמן להיזכר באמת הפשוטה מעבר לכל הספינים.

הכותב הוא מנכ"ל ריבוא - הבית הרעיוני של ברית המשרתים