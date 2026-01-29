עימות במליאת הכנסת: "שכחת את ההתנהגות הברברית שלך?" ערוץ הכנסת

עימות חריף התפתח הלילה (חמישי) במליאת הכנסת לאחר שח"כ נעמה לזימי דרשה מסגן יו"ר הכנסת יעקב מרגי מש"ס לגנות את פעיל הימין מרדכי דוד שחסם את רכבו של השופט אהרון ברק.

מרגי הגיב בזעם: "אל תפני אליי כדי לגנות. שכחת את ההתנהגות הברברית שלך במשך שלוש שנים בכבישי ישראל? גיניתי אותך. את הבעיה".

בהמשך התעמת גם השר יצחק וסרלאוף עם לזימי. "לאבא שלי במיון הגיע מפגין, בשערי צדק, וצעק עליו. איך אתם לא מתביישים? שלוש שנים חוסמים פה כבישים ושורפים הכל?".

וסרלאוף הוסיף "בואו נפסיק את כל החסימות האלה, בואו נחליט שמפסיקים עם זה - אני מוכן. מי חותם על הדבר הזה?".