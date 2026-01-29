הומיון שמח, נציג המיעוט היהודי בפרלמנט האיראני, תקף באופן חריג את נשיא איראן מסעוד פזשכיאן והאשים אותו בתחלואי המדינה על רקע ההפגנות שפקדו את המדינה בשבועות האחרונים.

"האמנתי בנשיא פזשכיאן. הצבעתי למר פזשכיאן אך המצב שנוצר קרה בגללו", אמר שמח, המכהן גם כחבר בוועדת הבריאות והרפואה של הפרלמנט בתפקידו כרוקח.

שמח תיאר את המציאות באיראן: "למרבה הצער היא אווירה של כעס בקרב כל העם. מחאה היא זכותם החוקית של העם, אך לגרום לאנשים אלה לכעוס מוביל לדברים רעים באיראן".

לגבי האירועים שהתרחשו במדינה בימים האחרונים, כולל דיווחים על הרס בתי חולים על ידי כוחות הביטחון והוצאות להורג של מפגינים פצועים, אמר שמח: "בהגנה על פרטיות בית החולים, כולם צריכים לדעת שבית החולים הוא מקום לטיפול בחולים ואין לאף אחד את הזכות לתקוף אותו".

הוא הוסיף: "מה שאני רואה כרגע בטלוויזיה הוא שהמפגינים עושים דברים כאלה, אך יש לערוך חקירות נוספות לגבי פרטי הסוגיות הללו". שמח לא התייחס לדיווחים על הרג עשרות אלפי אנשים במהלך המהומות.

נציג המיעוט היהודי תקף את הנשיא: "מר פזשכיאן אמר שהוא יסדר את המצב, והממשלה והנשיא חייבים לפעול כעת לפי הבטחותיהם. המצב מפעיל לחץ כלכלי על העם יום אחר יום, והלחץ הכלכלי הזה מכעיס את העם".

לגבי מקרי המוות באירועים האחרונים אמר: "איני יודע את מספרם, אך למרבה הצער, נושא ההרג נמשך באיראן, וכולם ילדים של איראן ושל החברה הזו. כאשר ילד כועס על מישהו, עלינו לתמוך בו כדי שהכעס שלו יוכל להיעלם, לא להכות את כולם".

לגבי סגירת האינטרנט ששיבשה את דיווחי התקשורת, התחמק שמח מתשובה: "עליכם לשאול את המועצה העליונה לביטחון לאומי בנושא זה".