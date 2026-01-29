נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אירח את רבה הראשי של רוסיה, הרב בערל לאזאר, לדיון על מצב הקהילות היהודיות ברוסיה ופרויקטים עתידיים למען יהדות רוסיה.

במהלך הפגישה, שהתקיימה סמוך ליום הזיכרון הבינלאומי לשואה, הביע הנשיא את הערכתו לשלום הבין-דתי ברוסיה והעלה זכרונות מילדותו לצד משפחה יהודית חסידית.

בפתח הפגישה, בנוכחות כלי התקשורת, אמר פוטין: "אני שמח מאוד לראות אותך; אנחנו נפגשים באופן קבוע. בימים אלה, העולם מציין את יום הזיכרון לשואה. ברצוני לציין שברוסיה, יום זה משמעותי במיוחד משום שאנו זוכרים את האסונות שהנאציזם הביא לארצנו. יותר ממיליון יהודים סובייטים ורוסים נפלו קורבן לפשעים אלה".

הרב הראשי השיב: "כשמסתכלים ורואים שלצערנו זה נמשך גם היום במדינות שונות ברחבי העולם, מעל הכל, אנחנו גאים לחיות כאן, כי כאן, תודה לקל, אנחנו באמת מרגישים בנוח ובבטחון. היום, כשאני מדבר עם עמיתיי במערב, הם שואלים אם אפשר לשבת ליד מופתי, או מנהיגים מדתות אחרות; אני אומר להם, אנחנו לא סתם יושבים אחד ליד השני, אנחנו עובדים על פרויקטים שונים יחד".

הרב לאזאר הוסיף והתייחס לגל האנטישמיות בעולם: "רמת האנטישמיות שרואים בעולם היום - אני בטוח ששמעת על מה שקרה באוסטרליה, במנצ'סטר, אנגליה ועוד - כאן, בחסדי שמים, אנחנו לא מרגישים את זה. אני זוכר היטב מה קרה כאן לפני 30 שנה, בתחילת שנות ה-90: בתי כנסת נשרפו, היו מקרי אנטישמיות רבים. תודה לאל, היום אנחנו רואים אפילו את הדור הצעיר מתיידד וחוזר לערכים נצחיים".

פוטין הסביר את מקור השלום הבין-דתי ברוסיה: "זה נובע בעיקר מהתרבות הדתית המשותפת של עמי רוסיה. זהו הבסיס ליחסים שהתפתחו בין נציגי דתות שונות. כל אומה ברוסיה תורמת ליציבות זו וליצירת התנאים לפיתוח עתידי ולניצחונות שלנו בכל התחומים". הנשיא הוסיף: "עבדנו על כך יחד - כן, יחד - ונמשיך לעשות זאת למען האינטרסים של המדינה כולה".

בפגישה השתתף גם נשיא איגוד הקהילות, הרב אלכסנדר ברדא, שאמר: "רעיון הפטריוטיזם, רעיון אהבת המולדת, שכל הדתות מקדמות - זה מה שעומד בבסיס אחדותה של רוסיה כיום. רוסיה, במובן זה, מהווה דוגמה מדהימה למהי משפחה, מהו גידול ילדים ומהו כבוד להורים".

בהמשך הפגישה, שנמשכה ללא נוכחות התקשורת, הזכיר הרב הראשי את השכן היהודי שהיה לפוטין בילדותו. לפי הרב לאזאר, כפי שנודע לו לאחרונה, מדובר במשפחה של יהודים חסידים מלנינגרד ששמרו במסירות נפש על יהדותם.

הרב ציין את ההשגחה הפרטית שסידרה שמי שיצמח להיות נשיא רוסיה יגדל ליד משפחה חסידית שהתנהגותה השפיעה על חייו. הנשיא התרגש והעלה זכרונות נוספים מאותן שנים והביע את שמחתו שהקהילות היהודיות ממשיכות ללמוד וללמד, לשמור ולעשות.