השר וסרלאוף חושף: תקפו את אבי ז"ל במיון ערוץ הכנסת

השר יצחק וסרלאוף חשף במליאת הכנסת הלילה (חמישי) כי אביו ז"ל, הותקף על ידי מפגין בעת ששהה בחדר מיון עם אירוע לב.

"הייתי עם אבא שלי במיון. הגיע אחד המפגינים לבית החולים שערי צדק וצועק על אבא שלי 'תתבייש שיש לך בן כזה' בעוד אבי מחובר למכונות. אני מבקש מאבי להירגע והוא לא יכול היה וצעק עליו. והאדם הזה המשיך לתקוף אותו מילולית", סיפר.

וסרלאוף הגיב לדבריה של חברת הכנסת נעמה לזימי שדרשה מהימין לגנות את פעיל הימין מרדכי דוד שחסם את מכוניתו של השופט בדימוס אהרון ברק.

"כולכם מונהגים מפוזיציה. לקחתי את אבא שלי לבית חולים כשהוא סבל מאירוע לב, לפני שהוא נפטר, ומפגינים חסמו את הכביש. התחננו בפניהם 'שחררו את הדרך'. זיהו אותי והתנפלו על המכונית במקום לאפשר לעבור. איפה הייתם אז? אתם בזתם לנו", האשים וסרלאוף.

הוא הוסיף "מפגינים ארבו לאשתי ולילדים כשלא הייתי בבית ושפכו עליה דלי מים. שכנה צעקה עליה: לא ניתן לכם להיכנס למקלט. איפה הייתם? אני איש ציבור ואני אספוג. ילד בן שלוש צריך לשמוע שצועקים עליו 'אבא שלך מחבל?'".

"אל תגידו לי שמה שקורה זה כלום לעומת מה שהיה בשנים האחרונות. חסמו מכוניות, את נתיבי איילון, וכשבאתי ליועצת המשפטית לממשלה ואמרתי לה שיש אכיפה בררנית - צחקו עלי. האופוזיציה לגלגה עלינו. אתם רוצים גינוי? אין בעיה. אבל בואו נגנה את כל מה שקרה. גם את התקיפה של המשפחה שלי. האם אתם מסוגלים לגנות מישהו שהוא לא מהקליקה שלכם? אדרבה, בואו נפסיק את כל הרעל הזה", סיכם.