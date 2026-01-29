נועה (שם בדוי), תושבת יישוב בשומרון, חיה עם בעלה וששת ילדיהם חיי משפחה שגרתיים למראית עין. מאחורי הדלת הסגורה, הם התמודדו במשך שנים עם מצוקה כלכלית מתמשכת ואובדן שליטה על התקציב המשפחתי.

המשבר החל בגיל 25, אך נועה ובעלה בחרו שלא לשתף איש. החובות הלכו ותפחו, וכל הוצאה לא צפויה - אפילו הקטנה ביותר - ערערה את היציבות בבית. לדבריה, "התחושה הזו, מה אני אגיד לכם. זה בלב. זה בשרירים. ביום ובלילה. זו מלחמת התשה בלתי נגמרת".

כל שקל למקימי הוא השקעה במשפחה ובעתיד שלה.

ההבנה שמשהו חייב להשתנות הביאה את המשפחה לפנות לעמותת מקימי. "לא רצינו נדבות. לא רצינו כסף של אחרים. רצינו להחזיר לעצמנו את השליטה", מספרת נועה. החבר שהופקד בסוד המליץ על מקימי - עמותה שמתמחה בליווי משפחות בהתמודדות כלכלית, ולא רק בסיוע כספי נקודתי.

"במקימי קיבלנו ליווי מקצועי בגובה העיניים", היא מוסיפה, "הצמידו לנו יועץ מדהים שבסוף הפגישה הראשונה אמר לנו, 'הבנתי. אני מאמין בכם. עכשיו בואו נבנה ביחד'".

כל תרומה היא התחלה של דרך. ובסופה - משפחה שיכולה שוב לחייך.

בני הזוג קיבלו ליווי מקצועי צמוד של שנה וחצי, כולל ייעוץ אישי וכלים פרקטיים לניהול תקציב. "הם לא עשו דברים במקומנו", מדגישה נועה, "הם פשוט הלכו לצידנו, במקצועיות וברגישות, כדי שהאחריות שכבר לקחנו - תהפוך ליציבות אמיתית".

שש שנים אחרי אותה פנייה, המשפחה כבר אינה נזקקת. "ב"ה, אנחנו תורמים היום למקימי. כן, זוכים. זכות עצומה, ובשבילנו גם מרגשת", היא אומרת. את דבריה מסיימת נועה בפנייה כפולה לציבור הרחב: גם למי שנמצא כיום בקשיים - לפנות לעמותה מבלי לחשוש, וגם למי שיכול - לתרום.

קמפיין "יום מקימי" השנתי מתקיים בימים אלו, ומאפשר לכל אחד לקחת חלק בהצלת משפחות נוספות מהתמוטטות כלכלית.

משפחות קורסות כלכלית - אתם יכולים לעצור את זה עכשיו.