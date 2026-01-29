עמית זנדר, אביה של נועה זנדר הי"ד שנרצחה במיגונית בקיבוץ רעים במהלך מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר, שיתף את סיפורו האישי בכנס שערך תת-אלוף (במיל') עופר וינטר.

"בשבעה באוקטובר בדקנו היכן הילדים. בתי נועה הייתה במסיבה שחשבתי שהיא בכלל בין אשדוד לאשקלון", אמר. "מלי, אשתי, מכהנת בתפקיד בכיר בבית החולים תל השומר ובאיזשהו שלב קראו לה. היא אמרה 'אלך לעשות טוב - כדי שאולי נקבל טוב'".

בהמשך תיאר זנדר את הדקות האחרונות בהן שמעו מנועה, ואת הדאגה ההולכת ומתעצמת. "נועה צלצלה אליה ואמרה לה 'אמא, יש טילים, אני מחפשת מיגונית'. היא הגיעה למיגונית בקיבוץ ברעים. בבית החולים היא ביקשה לעשות משהו מאוד ממוקד בגלל הדאגה לנועה. בדיעבד קיבלנו הודעה בתשע בבוקר מבן זוגה שהכל בסדר. קרוב לשעה אחת עשרה צלצלה אחת מחברותיה למלי והתחילה לגמגם עד שאמרה 'נועה מתה'. חיכינו חמישה ימים עד שקיבלנו אותה".

הוא סיפר עוד כי אישתו "היתה אחראית על מחלקת השבים בשיבא", והוא "עושה הרצאות וסיורים בנובה" כדי להנציח את בתו.

לסיום הוא לא חסך בביקורת כלפי ההנהגה, המדינית והביטחונית, על המחדל: "מה שמפריע לי - ששום דבר לא השתנה וזה כואב. אנשים קוראים לוועדת חקירה וצריך להעניש את מי שהיה מעורב. כולם צריכים לעוף הביתה. לכל אחד יש מחליף. אם ידעו איך להוריד מישהו מהקומה השלישית בטהראן, שלא יספרו לנו סיפורים שלא היה מה לעשות בשבעה באוקטובר".