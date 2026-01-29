הרשויות בסין הודיעו הבוקר (חמישי) כי הוציאו להורג 11 מבני משפחת מינג, לאחר שהורשעו בניהול רשת פשע חוצת גבולות שפעלה ממחוז קוקאנג שבמיאנמר.

מדובר ברשת רחבת היקף שהתמחתה בהונאות טלפוניות ודיגיטליות, הימורים בלתי חוקיים, סחר באנשים, עינויים ואלימות חמורה.

לפי הדיווחים, משפחת מינג הפעילה מרכזי הונאה ששיתפו פעולה עם ארגונים פליליים אזוריים. הרשת גרפה מיליארדי יואן והייתה אחראית, בין היתר, למקרי מוות של אזרחים סיניים שנפלו קורבן לפעילותם.

גזרי הדין התקבלו לאחר הליך משפטי ממושך, שבו הורשעו הנאשמים בעבירות חמורות שכללו רצח, כליאת שווא, הונאה, ניהול רשת פשע מאורגן ושיבוש הליכי משפט.

בהודעה רשמית הדגישו הרשויות כי מדובר בצעד שנועד לשדר מסר תקיף נגד פעילות פלילית באזורי גבול, במיוחד באזור מיאנמר, אשר הפך בשנים האחרונות למוקד לפעילות עבריינית חמורה המופנית נגד אזרחי סין.