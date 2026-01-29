לאחר הקפאה של כשנתיים: שר הביטחון ישראל כץ אישר הגדלה של 10% בתקני המכינות הקדם צבאיות.

ההחלטה התקבלה במשרד הביטחון וצפויה להשפיע כבר במחזורי הקליטה הקרובים. מדובר במהלך שנועד להרחיב את היקף פעילות המכינות ולאפשר קליטתם של עוד מאות בני נוער. זאת, בתקופה שבה גובר הצורך בהכנה לשירות משמעותי ובחיזוק החזית האזרחית. לשם השוואה, לפני המלחמה עמד שיעור הגידול השנתי הממוצע של התקנים על 7%.

מועצת המכינות הקדם צבאיות בירכה על ההחלטה והודתה לשר הביטחון ולאגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון. במועצה ציינו כי ההחלטה מבטאת הכרה במכינות כזרוע אסטרטגית לאומית, הן בהכנה לצה"ל והן בחיזוק החברה הישראלית.

הרקע להחלטה כולל עלייה של כ-20% בביקוש למכינות מצד בוגרי ובוגרות כיתות י"ב, המבקשים שנת הכנה משמעותית לפני גיוסם לצה"ל. במקביל, בשנים האחרונות הורחבה פריסת המכינות כחלק ממדיניות לאומית לחיזוק קווי הגבול והעורף.

במסגרת תכנית "11 הנקודות" הוקמו בשנתיים האחרונות 20 מכינות ושלוחות חדשות ביישובי עוטף עזה, גבול הצפון ובקעת הירדן. מהלך זה נועד לחזק את ההתיישבות והנוכחות האזרחית באזורים אלו.

מאז 7 באוקטובר התגייסו המכינות לסיוע בעורף בהיקף נרחב, עם למעלה מ-300 אלף ימי התנדבות. הפעילות כללה סיוע לקהילות מפונות, עבודות חקלאיות, חינוך בלתי פורמלי וחיזוק מרחבים קהילתיים.

אבישי ברמן, מנכ"ל מועצת המכינות הקדם צבאיות, אמר, "אני מודה לשר הביטחון ולאגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון על ההחלטה להגדיל את תקני המכינות. בתקופה שבה מדינת ישראל נדרשת לחיזוק הביטחון, לבניין כוח ולשיקום אזרחי, המכינות ממלאות תפקיד מרכזי בהכשרת צעירים וצעירות לשירות משמעותי ולמעורבות אזרחית."

עוד הוסיף ברמן כי, "תרומתן של המכינות הקדם צבאיות לחברה הישראלית בשנים האחרונות, וביתר שאת מאז 7 באוקטובר, מוכיחה כי המכינות הן תשתית לאומית חיונית. ההשקעה של מדינת ישראל במכינות הקדם צבאיות מניבה תשואה גבוהה וברורה לצה"ל, לחברה הישראלית ולחוסן הלאומי".