נשיא ישיבת עוד יוסף חי, הרב יצחק גינזבורג, שיגר מכתב ברכה נרגש למשתתפים בתפילת השחרית הבוקר בקבר יוסף.

מדובר באחת התפילות היחידות בשעות היום במתחם זה מאז פינוי הישיבה בשנת 2000.

במכתבו, הדגיש הרב גינזבורג את משמעות הרגע והעמיק בחשיבות החזרה למקום הקדוש, "אתם זוכים היום, בשם כל ישראל, להתחיל לתקן את המעוות ולשוב לקבר יוסף באור יום לתורה ותפלה", כתב.

הרב הוסיף תקווה לעתיד: "יהי רצון שנזכה בקרוב להשלים את המלאכה ולרשת 'ביד רמה' את כל שטחי ארץ ישראל השלמה. אשריכם שאתם זוכים ללמוד 'תורת משה' במקום מנוחת עצמות יוסף הצדיק. זכות תורתנו הקדושה וזכות יוסף הצדיק תעמוד לכולנו".