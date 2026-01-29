פרשת הדלפת המסמכים מתוך אגף המודיעין של צה"ל ממשיכה להסתעף - והבוקר (חמישי) נחשף מסמך נוסף, רגיש במיוחד, שעמד בלב אחת ההתכתבויות המרכזיות.

מדובר במסמך מסווג שעסק בפגישה בעלת משמעות פוליטית בין איש ציבור ישראלי לבין גורם זר שהגיע לידיו של הנגד ארי רוזנפלד באמצעות קצין מילואים נוסף באמ"ן.

על פי הדיווח ב'ידיעות אחרונות', הקצין נתקל במהלך שירותו במסמך המסווג, חריג בתוכנו הפוליטי, והעבירו לרוזנפלד באמצעות הצ'אט הפנימי של אמ"ן. רוזנפלד, שקרא את המסמך, כתב בתגובה: "המניאק מכר אותנו... אני אישית מדליף את זה היום. שולח את זה לברדוגו. אולי עדיף אילה חסון".

הקצין ניסה להתרחק מהמהלך והשיב: "אני לא שותף". השניים המשיכו לשוחח על פרטי המסמך ואף החליפו מידע מסווג לגביו, אך בהמשך טענו בחקירה כי לא הייתה להם כוונה ממשית להדליף אותו.

המסמך לא פורסם בסופו של דבר, אך לפי הדיווח מדובר בחומר רגיש שלא היה אמור להיות חשוף לקצינים בדרג זוטר. גורמים במערכת הביטחון מודים כי עצם קיומו של המסמך במערכת המודיעין - בנוגע לפגישה מדינית רגישה - מעורר שאלות קשות.

המסמך על הפגישה המדינית הועבר לרוזנפלד עוד לפני הדלפת "מסמך חמאס" לעיתון הגרמני בילד, שעליה כן הוגש כתב אישום.

למרות שהפרשה לא נכללה בכתב האישום, היא נחשפה בדיוני המעצר והועברה לשופט במעטפה סגורה. בצה"ל אומרים כי מאז ננקטו צעדים להגבלת חשיפה למסמכים בעלי רגישות דומה.