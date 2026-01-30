אלי ריסקין על קבר רחל דביר עמר, ערוץ 7

ברוכים הבאים לקבר רחל ההיסטורי, רציתי להראות לכם את המקום הנפלא שנזכר ומוכר כקבר רחל אלפי אנשים, אך מה? אנחנו קצת שכחנו. הסיפור של קבורת רחל החל כשיעקב אבינו יוצא מבית אל.

"ויסעו מבית אל ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה ותלד רחל ותקש בלדתה. ויהי בהקשותה בלדתה ותאמר לה המילדת אל תיראי כי גם זה לך בן. ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בן אוני ואביו קרא לו בנימין. ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה הוא בית לחם. ויצב יעקב מצבה על קברתה הוא מצבת קברת רחל עד היום".

המקום שאנחנו נמצאים בו כעת, הערבים קוראים לו: קובור בני אסראאיל - קברי בני ישראל. אנחנו נמצאים בין היישוב אדם-גבע בנימין - הכפר ג'בע היכן שגבע בנימין התנ"כית וחיזמא בצד השני. מתחתינו מתחיל היובל הראשי של נחל פרת - למה נקרא ככה? כי בתוכו יש מעין פרת וליד מעין פרת יש חורבה מימי האבות שנקראת 'פרה'.

כאשר אנחנו עוברים על הצומת המרכזית אחרי שהלכנו מבית אל - הולכים כברת דרך - יש צומת של העיר פרת - פרה, צומת אפרתה (כמו ילד שהולך 'הביתה'). אנחנו נמצאים ליד 5 מבנים מגליתים ענקים שקיימים מאז ה-18 לפני הספירה - בני ישראל הגיעו לפה במשך אלפי שנים, גם בני בנימין כנראה שנקברו פה אחרי הסיפור של פילגש בגבעה. רחל נקברה בנחלת בניה - נחלת בנימין.

התנ"ך מספר לנו סיפור - שאול הולך לחפש אתונות ויוצא מארץ בנימין, גבעת שאול - היכן שהיום פסגת זאב, תל אל פול והארמון של חוסיין, הבית שלו, משם הוא הולך לארץ שלישה, ארץ שעלים, לחפש אתונות. הוא לא מוצא, שולח אותו הנער לשמואל ששופך עליו שמן ואומר לו 'אתה המלך', מי שהלך לחפש אתונות ומצא מלוכה לא מאמין. שמואל נותן לו 2 סימנים: אבא שלך לא מחפש אתונות אלא אותך, רוץ מהר הביתה ובדרך שאתה רץ אצל קבורת רחל תפגוש חבורת נביאים ותהיה נביא גם כן.

האם שאול רץ מהאיזור של עפרה כל הדרך לשבט השני ליהודה, לבית לחם יהודה, ואז חזר בחזרה הביתה לגבעת שאול?! אלא ברור שבאמצע הדרך. הרמב"ן בפירוש שלו לתורה חושב אותו דבר - בהתחלה חשבתי שזה פה אבל אחר כך הבנתי שזה סיפור אחר. ירמיהו מספר לנו שכל אנשי ירושלים נלקחים ועוברים דרך קבר רחל והיא מתפללת שנשוב. הדרך של הבבלים הוא צפונה, האם הם לקחו אותנו לסיבוב דרומה כדי שנתפלל? אלא ברור שעל הדרך.

התנ"ך בעצמו מעיד שהקבר רחל נמצא צפונה מירושלים והמקום הזה נקרא על ידי הערבים 'קברי בני ישראל'. התנ"ך מזכיר לנו על רות המואביה, נעמי ואלימלך שיוצאים מבית לחם יהודה - כאשר כל פעם מוזכרת בית לחם יהודה דייקא, לכל שבט יש בית לחם משלו כמו יש בית לחם הגלילית ועוד.

אבל אנחנו מתפללים בקבר רחל! נכון, הציון שם קיים כבר 900 שנה, באים לציון קבר רחל לפקוד את הקבר ולבכות שם. איך זה הגיע לשם? לפני 900 שנה הגיעו הצלבנים לארץ ישראל - כבשו בסערה את הצפון, הגיעו לשערי ירושלים, פרצו באיזור שער הפרחים של היום היכן שהיהודים הגנו על היר ולאחר שנכנסו לתוך העיר הם הכניסו את כל היהודים לבית כנסת, נעלו את הדלתות, שרפו אותו ולאחר מכן הלכו להר הבית ואמרו: ישו, עשינו את הבקשה שלך, רצחנו את כל היהודים.

אחרי שהצלבנים רצחו את כל היהודים הגיעו תיירים צלבנים מאירופה שרצו לבקר בקברי האבות והאמהות. אצל הנוצרים יש גלגול נשמות - הדמויות של התנ"ך מתגלגלות אחת לשנייה, לפי אמונת הנוצרים - הדמות הנשית הראשית מרים מבית לחם יהודה ורחל אמנו זה גלגול, ולכן שמו בשביל התיירים שלהם את רחל אמנו באותו מקום - בית לחם יהודה. התקיימו מאתיים שנה של שלטון צלבני בזמן שלא היה פה יהודים. לאחר שהשלטון הצלבני נפל ועם ישראל חוזר לפה טיפין טיפין, הבודדים שמגיעים, שואלים: איפה קבורת רחל? ומה מראים להם מורי הדרך? את מה שמראים כל המאתיים שנה האחרונות מאז סבא רבה רבה שלהם - לפה הולכים הצליינים לראות את קבר רחל. מגיעים לקבר רחל היהודים התמימים מסוריה - פולין - גרמניה - צרפת ומכל מקום אחר בעולם - אנשים פשוטים שלא מכירים את הגאוגרפיה ההיסטורית, הם הרי לא חייו פה. הם שופכים נפשם ובונים מצבה אחרי מצבה.

בהתחלה הם בונים 4 עמודים, לאחר מכן 11 עמודים, לאחר מכן 5 עמודים,לאחר מכן מבנה כיפתי ולאחר מכן 2 מבנים ואז מוניטיפיורי מוסיף ואז ממשלת ישראל מוסיפה עוד, כאשר לאחר הסכמי אוסלו מקימים מבצר אדיר על אותו המקום שנמצא 900 שנה. רחל האמיתית מחכה שנשוב בחזרה לארצנו - פה בארץ בנימין, מתחת ליישוב אדם, לא רחוק ממחסום חיזמא, קובור בני אסראאיל, קבורת רחל אמנו.