שילוב מוסיקאלי מעניין ומסקרן מתרחש על בימת מרכז חיב"ה שבירושלים. הזמר אריאל זילבר מופיע עם כמה מגדולי להיטיו יחד עם תזמורת המרכז שמתמחה בעולם הפיוט והמוסיקה האתנית-מזרחית.

על המופע והשילוב בין השניים שוחחנו עם זילבר.

אריאל מספר על הפנייה הראשונית שהגיעה אליו מאלעד גבאי, המנהל והמעבד של התזמורת, כבר לפני כחמש שנים. "הוא עשה את העיבודים והפתיע אותי בעיבודים. עשה עיבודים שאני לא מכיר, עיבודים שמבוססים על השירים שלי אבל בסגנון שלהם. מאוד נהניתי מזה. אלה לא אותם צלילים שאני מכיר", מספר אריאל. "הם לא עשו הרבה שירים שלי, אבל כל מה שהם עשו היה חדש עבורי ומאוד נהניתי מזה. מדי פעם אנחנו חוזרים על זה וכל פעם הוא מוסיף עוד משהו. הם מחדשים לי וכל פעם מפתיעים אותי עם משהו".

המוסיקה הערבית לא חדשה לזילבר, גם בהיבט המשפחתי, לנוכח עברה של אמו הזמרת המנוחה, וגם בפן המקצועי, כמי שהוציא את התקליט 'מסך עשן' שהוגדר בשעתו כ"התקליט הערבי של אריאל זילבר". עם זאת אנחנו שואלים את זילבר אם יוכל להסביר לאוזן לא מקצועית מה משמעותו של אתגר תרגום שירים ישראליים בסגנון רוצי שמוליק למוסיקה מעולם הפיוט.

"הקצבים שלי הם לא הקצבים שלהם. הקצבים שלי הם פשוטים ובאים מעולם הרוק אנד רול, שם מכים בתוך וזהו, אבל הם עושים את זה יותר עדין ומעודן", הוא מספר ומדגים את הדברים בעיבוד המיוחד של גבאי לשירו של זילבר 'החברה להגנת הטבע', "הם עשו משהו לגמרי אחר. הייתי צריך לטעות כמה פעמים בהופעות עד שאני יודע איפה להיכנס".

עוד שאלנו על ההיבט העקרוני של הגישור בין עולם הפיוט המנסה לשמר בצורה מדוייקת ככל הניתן שירה שהייתה לפני מאות שנים בתפוצות, לבין עולם הפופ והרוק אנד רול שמנסה לחדש כל הזמן. איך מגשרים על הפער בין השימור והחידוש בסוג כזה של מוסיקה? "זה האתגר של החיבור, אבל כשיש רצון אפשר לחבר, כשאין רצון אי אפשר לחבר. אני לא עומד על כל פיפס שלי וגם הם לא עומדים על כל פיפס", זילבר משיב בעיקרון שניתן בהחלט להשליך ממנו על עולמות אחרים.

על הסיכוי שעולם הפיוט ימצא דרך להשתלב גם עם אמנים שאינם מחוברים בחייהם האישיים למסורת, משוכנע זילבר כי אם רק יפנו אל אותם אמנים הדרך תהיה סלולה. "כי זה אתגר, וכל מוסיקאי אוהב אתגרים". על האתגר האישי שלו הוא מספר ומתאר את הלימוד של כל שיר, כולל שירים שלו עצמו. "בהופעות הראשונות אני טועה, ואומר את זה לקהל", הוא מספר ומציין כי לקראת פסטיבל הפיוט הוצע לו שיר, אך הוא משוכנע שהלימוד שלו היה נמשך לא פחות משנה ולכן ויתר עליו. במקומו יקבל שיר אחר, קל יותר, כזה שהלימוד שלו יימשך מספר ימים.

החברה להגנת הטבע. זילבר וחיבה מרכז חיב"ה לתרבות יהודית