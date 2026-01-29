אדלשטיין: חמאס מורתע? הייתי צריך להתריע כאן 11

ח"כ יולי אדלשטיין מתייחס בראיון לרוני קובן לתכנית "פגישה" ב"כאן 11" לוועדת החקירה הממלכתית הצפויה לקום בעקבות מתקפת השבעה באוקטובר, ומצהיר כי מבחינתו, כל הדרגים המעורבים - מדיניים וביטחוניים - אשמים.

"צריך להבין שאין פה חוכמות. ועדת חקירה ממלכתית זה הפורום היחיד שאליו אבוא עם תיק שמכיל את הפרוטוקולים של ועדת המשנה למודיעין של ועדת חוץ וביטחון שחסויים ל-70 שנים ואז יראו הרבה מאוד דברים", אמר אדלשטיין.

לדבריו, "העיקר הפרוטוקולים יפסיקו פעם אחת ולתמיד את הוויכוח המטופש הזה אם הדרג המדיני או הדרג הביטחוני יותר אשמים. כולם שרו במקהלה והיו באחדות דעים שהבעיה בצפון ולא בדרום".

כאשר נשאל היכן הוא עצמו שגה בעת כהונתו כיו"ר ועדת החוץ והביטחון, השיב אדלשטיין, "דיברנו על אסרטיביות ואגרסיביות. מכיוון שאף פעם לא הייתי חלק מן האשליה לגבי חמאס, יכול להיות שהייתי צריך להיות אסרטיבי מול כולם במקום לנסות ולהבין את העובדה שקשה לקחת את העם למלחמה על סמך משהו מודיעיני קטן".

בריאיון שעתיד להיות משודר במלואו במוצאי שבת, מדבר אדלשטיין גם על הקרע בינו לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו לאחר שהודח מראשות ועדת החוץ והביטחון, על תמיכתו בוועדת חקירה ממלכתית, ועל הטעות שלדבריו עשה טרם מתקפת השבעה באוקטובר.