השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, באמצעות בא כוחו עו"ד דוד פטר, הגיש היום בקשה לבית המשפט ובה דרש להימנע מהוצאת צו על תנאי ללא קיום דיון.

בבקשה נטען כי העתירות המבקשות להביא להדחת השר הן חסרות כל עילה משפטית וסמכות, וכי הדין קובע במפורש שבית המשפט אינו מוסמך לחייב את ראש הממשלה לפטר שר מכהן - בוודאי בהיעדר כתב אישום או פגם בכשירות הכהונה.

עוד נטען כי הוצאת צו שיפוטי להדחת שר מכהן תהווה תקדים מסוכן וחריג, שאינו קיים בדמוקרטיות מוכרות, וכי מדובר בפגיעה אנושה בדמוקרטיה הייצוגית ובריבונות הבוחר.

בבקשה שהוגשה מדגיש עו"ד דוד פטר כי ניתנה תגובה מקדמית מקיפה ומפורטת מטעם השר, אשר התייחסה לכל טענה וטענה, ואף חשפה הטעיות חמורות מצד הייעוץ המשפטי לממשלה.

לאור היעדר תשתית משפטית, עובדתית או סמכותית, מבוקש מבית המשפט לדחות את העתירות על הסף ולהימנע משקילת הוצאת צו על תנאי. כל ניסיון להוצאת צו כזה ללא דיון ייחשב למחטף משפטי חסר תקדים.