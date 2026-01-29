אתם יושבים מול החבר הכי טוב שלכם (או החברה). הלב שלכם יוצא אליו, אתם יודעים איזה בעל מדהים הוא יהיה, אבל כשמגיע הרגע ואתם מנסים לחשוב את מי להכיר לו - יש בלקאאוט. "אין לי את מי להציע", אתם מתנצלים במבוכה, ואפשר לחתוך את התסכול באוויר בסכין.

אבל מה אם היינו אומרים לכם שאתם לא צריכים שמות?

בשיעור זום מיוחד שנערך למנויי פרויקט 252, המאמנת הזוגית נורית שכטר הפכה את הקערה והציגה כיוון הפוך לגישה המוכרת. "תפסיקו לחפש 'אתרוגים' בחוץ", היא הפתיעה את המשתתפים, והציגה מודל חדש שהופך את החבר מהצד מ"שדכן כושל" ל"מלווה שמביא חתונה".

"הטעות הגדולה היא לחשוב שעזרה מסתכמת רק בהצעות קונקרטיות", הסבירה שכטר. הגישה החדשה מציעה משהו אחר לגמרי: נוכחות.

במקום לשלוף שמות מהמותן, אתם מתחייבים לריטואל קבוע: פגישה אחת לשבועיים, קפה ועוגה (או זום), ומטרה אחת ברורה.

מה עושים בפגישות האלה? שכטר הציגה בשיעור את "מפת הדרכים למלווה" - פרוטוקול עבודה מסודר בן ארבעה שלבים, שנועד להפוך את ה"אין" ל"יש". המטרה: לא למצוא אתרוגים בחוץ, אלא להכין את הקרקע כך שהזוגיות תגיע (והיא מגיעה). הנה הצצה לשלבים שנחשפו בשיעור:

שלב 1: החזון - מדירה לדינמיקה

בפגישה הראשונה, רוב החברים שואלים "מי את/ה מחפש?". שכטר מציעה לזרוק את השאלה הזו לפח. במקום זה, המלווה עובד עם הרווק/ה על חזון הדינמיקה. לא "איפה נגור" או "כמה הוא מרוויח", אלא שאלות עומק כמו: "איך מרגיש יום ראשון בבוקר בבית שלכם?", "איך אתם רבים?", "מה קורה כשמישהו מכם עייף?". המטרה היא לייצר תמונה רגשית כל כך ברורה, שהמוח מתחיל לחפש אותה במציאות באופן לא מודע.

שלב 2: "כיפת ברזל" לביטחון העצמי

השלב השני במפה עוסק במיפוי חוזקות. זה נשמע בנאלי, אבל הביצוע הוא קריטי: המלווה עוזר לחבר לכתוב את "רשימת הנכסים" שלו. למה זה חשוב? שכטר מסבירה שזהו החיסון הטוב ביותר לדחייה. כשמישהו אומר "לא", החבר המלווה מחזיר את הרווק לרשימה הזו ומזכיר לו: "זה לא שאתה לא שווה, זה פשוט שהצד השני לא זקוק לנכסים הספציפיים האלו כרגע. הערך שלך לא ירד".

שלב 3: מודל הפאזל (המהפך התודעתי)

זהו כנראה השלב החשוב ביותר במפה. כאן לוקחים את ה"דפקטים" - הדברים שהרווק בטוח שבגללם אף אחד לא ירצה אותו (גיל, מראה, סטטוס דתי, תכונת אופי) - ועושים להם היפוך. המלווה שואל: "מי הוא האדם הספציפי שעבורו ה'חיסרון' הזה הוא יתרון?". בשיעור הדגימה שכטר איך הופכים "מישהי שתלטנית" ל"מישהי שמנהלת בית ומתקתקת עניינים עבור גבר שזקוק לסדר", ואיך בונים פרופיל של אדם שיימשך בדיוק למה שהחבר מנסה להסתיר.

שלב 4: ניהול משברים בזמן אמת

המפה של שכטר לא נגמרת כשיש דייט. להפך. המלווה נמצא שם כדי לוודא שהרווק לא בורח כשמתחיל להיות קשה. בשלב הזה, התפקיד הוא לזהות האם הפחד מדבר או שיש בעיה אמיתית, ולעזור לחבר לצלוח את גלי הקונפליקט הראשונים - המקום שבו רוב הקשרים הטובים נופלים.

"כשעובדים לפי המפה הזו", סיכמה שכטר, "אנחנו רואים שוב ושוב איך המציאות מתיישרת לפי התדר הפנימי שבנינו. פתאום מגיעה הצעה מהעבודה, או פגישה אקראית ברחוב - כי הכלי מוכן לקבל את השפע".

נורית שכטר היא חלק מנבחרת המאמנים של פרויקט 252.

עדיין לא חברים בפרויקט 252? מכאן מצטרפים >>