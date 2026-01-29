רופאים שהצילו את חייהם של מפגינים באיראן עומדים בפני גל מעצרים ועונשים כבדים.

ארגוני זכויות אדם טוענים כי המשטר האיראני פתח במבצע מעצרים נרחב שמטרתו לעצור רופאים שסייעו למפגינים שנפצעו מירי כוחות הביטחון.

על פי הדיווחים, רופאים רבים נעצרו בימים האחרונים בבתיהם או במקומות עבודתם בבתי החולים, והושמו במעצר לאחר שהואשמו כי העניקו טיפול רפואי לפצועים. אחד מהם, ד"ר אלירזה גולצ'יני, מנתח בכיר בן 52, נמצא בסכנת הוצאה להורג לאחר שטיפל בפצועים. בכתב האישום נגדו הוא מואשם ב"ניהול מלחמה נגד אלוהים" - עבירה שעונשה מוות.

נימה גולצ'יני, בת דודתו של הרופא המתגוררת בקנדה, מסרה בריאיון ל"גרדיאן" הבריטי: "הוא נעצר באלימות מול אשתו ובנו בן ה-11. הם היכו אותו כל כך קשה במהלך המעצר, ששברו את זרועו וצלעותיו וגררו אותו מביתו. המשפחה שלי מבועתת. כל מה שהוא עשה היה למלא את חובתו כרופא. הוא נשבע להציל חיים. איך רופא יכול לא לעמוד בשבועתו? אני מודאגת לא רק בשבילו, אלא גם עבור עובדי בריאות אחרים שנעצרו רק משום שעמדו בשבועתם".

ארגון זכויות אדם איראני שממוקם בנורבגיה דיווח כי כוחות הביטחון פשטו גם על מקלטים רפואיים מאולתרים ועל בתיהם של רופאים ומתנדבים שטיפלו במפגינים. עורך הדין חוסיין ראיסי, מומחה לזכויות אדם המתגורר מחוץ לאיראן, אמר: "נראה כי מדובר במסע נקמה מכוון נגד רופאים וצוותים רפואיים המסרבים לנטוש את הפצועים".