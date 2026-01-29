זירת התאונה ליד צומת טללים צילום: דוברות מד"א

אישה כבת 40 נהרגה אחר הצהריים (חמישי) בתאונת דרכים בין משאית לרכב פרטי בכביש 40 בסמוך לצומת טללים.

חובשים ופרמדיקים של מד"א טיפלו בפצוע באורח קשה כבן 40 ובנהג המשאית שנפגע באורח קל ופינו אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע.

חובש מד"א אנס אל אעסם, סיפר: "ראינו רכב מרוסק ובתוכו נלכדה אישה כבת 40, מחוסרת הכרה עם חבלות קשות מאוד בגופה. תוך כדי פעולות החילוץ של לוחמי האש, ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה במקום.

במקביל, הענקנו טיפול רפואי מציל חיים לגבר בשנות ה-40 לחייו ששכב לצד הדרך, מחוסר הכרה עם חבלה קשה בראשו ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב. צוותי מד"א נוספים פינו לבי"ח את נהג המשאית שנפצע באורח קל", הוסיף.