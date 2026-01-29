כתב אישום הוגש לבית המשפט לתעבורה נגד נהג תושב אבו גוש בן 20, לאחר שנתפס נוהג במהירות של 202 קמ"ש בכביש בגין, כאשר המהירות המותרת בו עומדת על 80 קמ"ש.

בנוסף לכך, הגישה המשטרה בקשה להותיר את הנאשם במעצר בית עד לסיום ההליכים המשפטיים נגדו, מתוך מטרה להרחיק אותו מהכביש ולמנוע ממנו להוות סכנה נוספת לציבור.

רס"ב אלי מטלוב, מפקד ימ"ר את"ן, ציין: "הכביש הוא לא מסלול מירוצים, ומי שבוחר לנהוג במהירות כזו לא רק מזלזל בחוק, אלא מהמר על חייהם של משתמשי הדרך האחרים. לא נאפשר לנהגים להפוך את כבישי ישראל לשטח הפקר.

נמשיך לאתר את אותם 'טייסים' ולפעול להרחקתם מהכביש לאלתר באמצעות כל הכלים המשפטיים העומדים לרשותנו".