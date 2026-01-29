ניצב (בדימוס) יורם הלוי הועלה היום (חמישי) לדרגת אלוף במעמד חגיגי שנערך במחנה "רבין" בקריה באביב. הוא צפוי להיכנס לתפקידו כמתאם פעולות הממשלה בשטחים ביום רביעי הבא.

שר הביטחון ישראל כ"ץ בירך את הלוי ואמר: "יורם, אתה נכנס לתפקיד בתקופה מהמורכבות והרגישות שידעה מדינת ישראל - בזירות מרובות, ובמרכזן רצועת עזה. לפניך עבודה רבה, יומיומית ובלתי מתפשרת, מול אתגרים ביטחוניים, אזרחיים ומדיניים שיכריעו את פני האזור לשנים קדימה".

כ"ץ הדגיש את המשימה הקריטית שמוטלת על הלוי: "על מתאם פעולות הממשלה בשטחים מוטלת משימה לאומית ראשונה במעלה: להיות ציר מרכזי שמחבר בין הממשלה, צה"ל והקהילה הבינלאומית".

הרמטכ"ל, אייל זמיר הוסיף "בשנתיים האחרונות פעל צה"ל במציאות חסרת תקדים - סיכלנו איומים קיומיים מכמה זירות ועיצבנו מחדש את מפת המזרח התיכון. אתה, יורם, מקבל עליך את הציווי העתיק - לקחת את הקיים ולשפר אותו אף יותר למען הדורות הבאים".

אלוף יורם הלוי סיכם "אחרי 39 שנות שירות, אני שב היום ללבוש מדים ומצטרף ביראת כבוד לפורום המטה הכללי של צה"ל. בחודשים האחרונים למדתי את יחידות המתפ"ש, את המשימות ואת הרגישויות שבתפקיד. בתקופה כזו, עם אתגרים גדולים בכל הגזרות. עם מנגנונים חדשים שהולכים ומתעצבים - המשקל והחשיבות של היחידה רק הולכים וגדלים. לצד המורכבויות, יש גם הזדמנויות משמעותיות, ועלינו לפעול מולן בנחישות, באחריות ובמקצועיות.

לפני שהחזרתי תשובה סופית לתפקיד, חזרתי הביתה והתייעצתי עם ורד אשתי. היא שאלה אותי שאלות לא פשוטות. ובסוף התשובה שאני נותן לעצמי היא פשוטה: כמו שחינכתי את ילדיי, ויותר מהכול - את בני, ייטב לב - שאת הכומתה שלו אני נושא מהיום על כתפי. כשהמדינה קוראת לך למשימה, אתה מתייצב. כמו לאורך כל שנות שירותי, גם כעת עומדת לנגד עיניי מטרה אחת ברורה: ביטחונה של מדינת ישראל".