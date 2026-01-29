השר גדעון סער מגיב להחלטת האיחוד האירופי צילום: דוברות

האיחוד האירופי הודיע היום (חמישי) כי הוא מגדיר את משמרות המהפכה באיראן כארגון טרור. מדובר במהלך שמציב את הארגון בקטגוריה דומה לזו של דאעש ואל-קאעידה.

האירופים הצטרפו לארה"ב, קנדה ואוסטרליה, שכבר מגדירות את משמרות המהפכה כארגון טרור.

שר החוץ גדעון סער הגיב: "זו החלטה חשובה והיסטורית. ‏במשך שנים פעלה ישראל, ובשבועות האחרונים ביתר שאת, במאמץ להגיע לתוצאה זו. ‏הגורם מספר אחד בהפצת טרור ובערעור היציבות האזורית נקרא עתה בשמו.

‏ההכרזה על משמרות המהפכה כארגון טרור תסכל ותהפוך לפלילית כל פעילות שלו באירופה. היא תפגע כלכלית בארגון שמרכז אחוז עצום מכלכלת המשטר האיראני והיא שולחת מסר חשוב לבני ובנות העם האיראני הנאבקים על חירותם. ‏מעל לכל - הלגיטימיות של המשטר הרצחני והדכאני הזה ספגה היום מהלומה אדירה", דברי סער.