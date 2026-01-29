אחרי שכבר נקנסה העונה על ידי הנהלת היורוליג בגלל קריאות מחאה כנגד מאמן קבוצה יריבה שהתבטא נגד ישראל, מכבי ת"א סופגת שוב קנס כספי והפעם אחד גבוה במיוחד.

שבוע שעבר אירחה מכבי במסגרת מפעל היורוליג את פנאתינייקוס היוונית בהיכל מנורה מבטחים שבתל אביב.

היוונים מאומנים על ידי ארגין עתמאן הטורקי המקורב לנשיא טורקיה רג'יפ ארדואן.

המאמן הטורקי התבטא לא פעם כנגד מדינת ישראל וחיילי צה"ל ואוהדי מכבי מחאו על כך עם הגעתו ארצה בשבוע שעבר, כשקראו לעברו קריאות, שרקו בוז ואף גרמו לו לאיים כי ינטוש את המשחק במידה שהמחאה נגדו תחריף.

גם לאחר משחק ההפסד מול מכבי, התייחס עתמאן לקריאות נגדו כשטען כי לקריאות הללו הייתה השפעה על שחקניו וטען כי הנהלת היורוליג והנהלת מכבי לא עושות דבר בכדי למנוע את הקריאות נגדו.

היום (חמישי) הודיעה הנהלת המפעל היוקרתי ביותר בכדורסל האירופי, כי היא קונסת את מכבי על סכום של 12,000 יורו בגין אותן קריאות כנגד המאמן הטורקי האנטישמי, כאשר זהו קנס גבוה יותר מפי 2 ממה שספגה העונה מכבי על קריאות דומות לעבר מאמנה הספרדי של וולנסיה, פדרו מרטינס, כשספגה אז קנס של 5,000 יורו ואותו תפגוש הערב בחוץ בספרד פעם נוספת.