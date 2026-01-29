בערב מרגש ועוצמתי, בו השתתפו מאות, ביניהם משפחות שכולות והרב הראשי לשעבר הרב דוד לאו, הוכנס ספר תורה קהילתי לישיבת בני עקיבא לפיד "תורת נחום" במודיעין, לזכרם ולעילוי נשמתם של שבעה מבוגרי מוסד החינוך שנפלו על הגנת המולדת, שישה מהם במלחמת חרבות ברזל.

את היוזמה הובילו תלמידי שכבת י"ב בישיבה, אשר גייסו בתוך זמן קצר למעלה מ-250 אלף שקלים לצורך כתיבת ספר התורה.

האירוע כלל כתיבת אותיות, תהלוכת ריקודים מרגשת שיצאה מאום אל עומדן אל הישיבה, הסרת הלוט ממיצג ההנצחה בכניסה למוסד החינוך לזכרם של סרן טל מובשוביץ ז"ל ורס"ן יניב קולא ז"ל, והכנסת ספר התורה לבית המדרש לזכרם ולעילוי נשמתם, יחד עם שאר בוגרי הישיבה שנפלו על הגנת המולדת- סמל אסף קלנג ז"ל, דור חנן שפיר ז"ל, סמ"ר חנן דרורי ז"ל, רס"ל יונה בריף ז"ל וסמ"ר צור אברהם ז"ל.בטקס השתתפו משפחות הנופלים, ראש עיריית מודיעין חיים ביבס, הרב הראשי לשעבר הרב דוד לאו, מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא אלחנן גלט, רבנים, אנשי חינוך, תלמידים ותושבים רבים.

חוה מובשוביץ, אמו של סרן טל מובשוביץ' ז"ל ומורה ותיקה ואהובה בישיבה, אמרה בהתרגשות : "תחושות מעורבות של כאב גדול מצד אחד אבל זכות גדולה מצד שני. עצוב מאוד שהשם של טל כתוב על הספר במקום שהוא יהיה זה שיחזיק אותו, אבל מנגד, זכות גדולה שהבן שלי עשה הכל למען העם שלו כדי להחזיר את החטופים הביתה ומרגש מאוד שבסוף זה התממש. הרבה חברים שלו אמרו לנו שכואב להם שהוא לא כאן כדי לראות את זה.

הכנסת ספר התורה צילום: יאיר אראלי

"בנוסף, זו זכות גדולה לראות את ההתגייסות של כל השמיניסטים, חלקם תלמידים שלי לשעבר, כדי להוציא לפועל ערב כזה וכתיבת ספר תורה לזכרם של ילדינו. הם השקיעו המון זמן ומרץ ואני ממש מודה להם על כך. מרגש מאוד וכבוד גדול שזה מה שיצא מהחינוך שלנו".

ראש הישיבה, הרב שמואל רוזנבלום, ציין "בזכות תלמידינו הקדושים והגיבורים שנפלו על הגנת העם והארץ, אנו יכולים להמשיך ולמלא את בית המדרש באור גדול ובלימוד תורה. ההתגייסות יוצאת הדופן של תלמידי שכבת י"ב, שלקחו על עצמם באחריות ובמסירות את כתיבת ספר התורה והובלת הערב כולו, מבטאת חינוך עמוק לערכים, לאמונה ולמחויבות".

אלחנן גלט, מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, הוסיף: "האירוע הזה הוא עדות חיה לחינוך שמחבר תורה, ערבות הדדית, אהבת העם והארץ. תלמידי י"ב בישיבת בני עקיבא לפיד הוכיחו שבני הדור הזה יודעים לקחת כאב ולהפוך אותו לבניין של קודש וזיכרון שיש בו חיים והמשכיות. ספר התורה שהוכנס לישיבה מבטא אמירה חינוכית עמוקה, על דור שממשיך לשאת את לפיד התורה והמחויבות לעם ולמדינה, ובכך להאיר את דרכם של אחרים".