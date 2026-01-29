לאחר ההכרה הישראלית בסומלילנד, סומליה שוקלת לסגור את המרחב האווירי שלה עבור טיסות ארקיע, שעוברות באופן רגיל מעל שטחה בדרך לתאילנד.

בחדשות 12 דווח כי ההחלטה הזו תדרוש מחברת ארקיע למצוא נתיב חלופי, ובמקביל יתווסף זמן נוסף להגעת הטיסות לבנגקוק.

ארקיע לא קיבלה עד כה אישור תקופתי לחודש פברואר לעבור במרחב האווירי של סומליה. החברה, שמגישה כל חודש מחדש בקשה לאישורי מעבר אווירי, נאלצת להיערך לשינוי במסלול הטיסות.

מהחברה נמסר: "נכון למועד זה, ארקיע טרם קיבלה את חידוש האישור התקופתי למעבר אווירי לחודש פברואר מעל סומליה. מבדיקה שביצעה החברה עולה כי גם יתר חברות התעופה הישראליות טרם קיבלו חידוש לאישורים התקופתיים הרלוונטיים. ככל שהאישור לא יתקבל עד תחילת חודש פברואר, ארקיע תפעל בנתיב חלופי, זאת ללא כל שינוי".