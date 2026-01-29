אימו של מעוז פניגשטיין הי"ד: "מנציחים את שלטון חמאס" צילום: דוברות

זעם מצד משפחות שכולות בעקבות הפרסום היום (חמישי) על היקפי הסיוע שעוברים לעזה.

על פי נתוני צה"ל מדובר ב-4,200 משאיות שנכנסות מידי יום לעזה, פי ארבע מהכמות הנצרכת, דבר שמביא לחיזוק יומיומי של החמאס.

בעקבות הנתונים קוראות משפחות שכולות מפורום הגבורה לעצור את הסיוע באופן מיידי ולהכריע את החמאס.

"נחשפנו הבוקר להיקפי הסיוע ההומניטרי שאנחנו מעבירים לעזה" אומרת צורית פניגשטיין, אימו של מעוז הי"ד שנפל ברצועת עזה בעת איתור חטופים. לדבריה, "אנחנו מפנקים אותם בפי ארבע יותר מהצורך ההומניטרי שסיכמנו עליו, שגם הוא כבר מופרז ומופרך. הסיוע שאנחנו נותנים להם מנציח את שלטון החמאס".

"הילד שלי יצא להילחם ולמגר את האיום, להילחם ברע ולא חזר. מה תגידו לי כשאתם מפנקים כך? מה תגידו למשפחות של החיילים שנמצאים שם עכשיו ואתם מחזקים את שלטון החמאס? איך אנחנו גם נלחמים בו וגם מפנקים אותו ומחבקים אותו? אנחנו נגיע אי פעם להכרעה?!" תוהה פניגשטיין.

אשר גדליה, אחיו של יוסף מלאכי הי"ד הוסיף "ממשלת ישראל אין יותר חטופים בעזה. לכן, אין יותר תירוצים להמשך השוחד שניתן לחמאס במשאיות סיוע בלתי מוגבלות ובכמויות מוגזמות שבסוף הולכות לטרור. חייבים להגביל את הסיוע ואף לעצור אותו מיד".

בפורום הגבורה, המייצג מאות משפחות שכולות, אמרו: "הנתונים שנחשפו הבוקר הם סטירת לחי לגיבורים שמסרו את נפשם, לבני משפחותיהם וללוחמים שעדיין נמצאים בשטח עזה. בזמן שיקירנו הקריבו את חייהם כדי להכריע את חמאס, מתברר שמדינת ישראל מזרימה לאויב פי ארבע מהצורך ההומניטרי, תוך ידיעה ברורה שזה מחזק את החמאס. כל משאית עודפת שנכנסת לרצועה היא לא 'סיוע הומניטרי', היא חמצן כלכלי וצבאי לחמאס שמאפשר לו לשמר את שלטונו בעזה.

לא ייתכן שצה"ל יילחם בטרור ביד אחת, והיד השנייה תממן ותחזק את אותו טרור בדיוק. אנו דורשים מהדרג המדיני: עצרו את המחדל! את הסיוע לעזה היה צריך לעצור, אך גם כשהוחלט להכניס אותו, הוא חייב להינתן במינימום הנדרש. ניצחון לא משיגים בפיטום האויב, אלא בשבירתו", הוסיפו בפורום.