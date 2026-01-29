אנטישמיות במרכז קרקוב. שלטים שהופיעו לאחרונה במרכז העיר בפולין מכנים את חיילים צה"ל "פושעי מלחמה".

השלטים נתלו מול קניון גדול במרכז העיר, מקום בו עוברים מדי יום עשרות אלפי אנשים.

בשלטים נכתב כי "כל החיילים הישראלים הם פושעי מלחמה. אנחנו לא רוצים אתכם כאן" בפולנית, עברית ואנגלית. בתחתית השלט הופיע סמל צה"ל במרכז עיגול עם קו החוצה אותו.

פולין היא אחת המדינות הבודדות באירופה שהתנגדו לכניסת מהגרים לשטחן, ולא נרשמו מחאות אנטי-ישראליות רבות מאז פרוץ המלחמה בעזה, אולם בחודשים האחרונים התגברו התופעות האנטישמיות.

בתחילת השבוע תקף אחד מעובדי שדה התעופה בקרקוב קבוצת תיירים חרדים שהתפללו בטרמינל, תוך שהוא צועק כלפיהם "למה אתם באים לכאן?". הוא אף ניסה לתקוף פיזית את אחד התיירים.

לפני מספר חודשים, במקום בו התקיימה הפגנה של סטודנטים מהאוניברסיטה הייגלונית במרכז העיר, הופיע שלט "יהודים לגז". השלט הוסר במהירות, והמחאה של הסטודנטים פוזרה על ידי ראשי האוניברסיטה והמשטרה המקומית.