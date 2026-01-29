המשפחות שהגיעו לשער הכניסה לקוניטרה צילום: חלוצי הבשן

כוח צה"ל זיהה הערב (חמישי) כ-15 חשודים ישראלים שהתקרבו לגדר הגבול עם סוריה במרחב צפון הגולן.

הכוח עצר את החשודים והם הועברו להמשך טיפול במשטרה.

מדובר במשפחות מגרעין ההתיישבות של תנועת "חלוצי הבשן" שהגיעו לשער הכניסה לעיר קוניטרה שבדרום סוריה, במטרה "לחדש התיישבות יהודית בחבל הבשן".

יוסף לוריא, נשוי ואבא לשניים, מסר: "באנו לאירוע היום מתוך הבנה שההתיישבות בבשן היא בסיסית בשביל ביטחון ישראל. האויבים שלנו בבשן הם כמו אויבנו בעזה, מחכים ליום פקודה. המדינה צריכה לתפוס את הרגע ולקבוע את ביטחון הצפון על ידי התיישבות אזרחית פה בבשן".

במקביל למבצע בשטח, פעילים מתנועת חלוצי הבשן פנו בשורת הודעות לשרי הקבינט הערכיים מהימין, בהם השרים בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר, מירי רגב, גילה גמליאל ויריב לוין בדרישה לקדם התיישבות באזור.