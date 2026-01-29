המשטרה פרסמה מתקפה חסרת תקדים נגד מפקד מחוז תל אביב לשעבר, ניצב בדימוס עמי אשד, שהודח על ידי השר איתמר בן גביר.

אשד טען בכנס של התנועה לאיכות השלטון כי המפכ"ל "פתח לרווחה את שער העיר ופינה את הדרך לשר ולאנשיו. אף מפכ"ל אחר לא היה נותן יד לתהליך העברת הבעלות הפוקד כעת את משטרת ישראל. השר לא שבע והמפכ"ל עבד נרצע. השתיקה של המפכ"ל אל מול כל מה שהשר מעולל למשטרה אינה מצביעה על נייטרליות או ממלכתיות, אלא על שותפות מלאה".

במשטרה הגיבו באופן רשמי ובסגנון יוצא דופן וכתבו: "משטרת ישראל מנוהלת על ידי מפקדים ושוטרים מקצועיים ואמיצים, שעושים עבודת קודש למען אזרחי מדינת ישראל. לעניין עמי אשד, הרי שסיים את תפקידו בנסיבות שמוטב לא להרחיב לגביהן, לרבות תקלות מבצעיות, שאף עלו בחיי אדם. בדברי הבלע של אשד, בחר להכפיש 32,000 שוטרים גיבורים, שמוסרים נפשם למען מדינת ישראל ואזרחיה לילות כימים. חלק מהם היו פקודיו של אשד, וכמפקדם בעבר, עליו להתבייש! משטרת ישראל מתביישת ובזה לעמי אשד".