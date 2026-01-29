סערה התעוררה היום (חמישי) בתקשורת הערבית וברשתות הערביות בעקבות תיעודים רבים שהופצו מתפילת שחרית שהתקיימה לראשונה מזה 25 שנה בקבר יוסף שבשכם לאור יום.

העיתונאי לית' ג'עאר, כתב אל ג'זירה, טען כי "הצבא הישראלי פשט על המקום כדי לאבטח את כניסת המתנחלים לקיום "תפילות יהודיות" בקבר. לדבריו, "המתנחלים נכנסו בהשתתפות חברי כנסת, ובראשם צבי סוכות, וכן ראש מועצת ההתנחלויות יוסי דגן. הם הגיעו לקבר יוסף וקיימו את תפילת השחרית היהודית".

עוד הוסיף "זוהי הפעם הראשונה שתפילה זו מתקיימת בקבר יוסף מזה 25 שנה. לפשיטה הזו יש משמעות ברורה. היא מגיעה לאחר ששר הביטחון הישראלי, ישראל כ"ץ, אישר למתנחלים להמשיך ולהאריך את זמן הפשיטה לשעות נוספות - כלומר, המתנחלים יכלו להישאר בקבר יוסף גם בשעות היום, ולא רק בשעות הלילה כפי שהיה נהוג".

באל ג'זירה האשימו בכך ש"העניין אינו מסתכם רק בשכם או בקבר יוסף, אלא בפעולות פשיטה מצד הצבא הישראלי פעם אחר פעם, ומתנחלים שתוקפים את הכפרים והיישובים הפלסטיניים".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן השיב למתקפה ברשתות הערביות: "תמו שנות ההתקפלות והבריחה - אנו גאים לחזור לקבר יוסף לאור יום, והביקורת רק תחזק אותנו בהמשך המאבק, עד לחזרה מלאה לקבר יוסף, והשבת ישיבת עוד יוסף חי למקומה. ב7.10 נטשנו, כעת מגיע התיקון".