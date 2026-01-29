אל בית הנשיא הגיע היום (חמישי) אחד מגדולי שחקני הכדורגל הישראלי בכל הזמנים, מי שפרש ממשחק פעיל לא מזמן - ערן זהבי.

זהבי היה אורח הכבוד של נשיא המדינה יצחק הרצוג, כשזה אירח אותו עם בני משפחתו, לרגל פרישתו ממשחק פעיל.

במהלך הפגישה סקרו הנשיא וזהבי את הקריירה המפוארת של זהבי בישראל ובזירה הבין-לאומית, כאשר הנשיא הרצוג בירך והודה לזהבי על תרומתו המשמעותית לספורט הישראלי והדגיש את כוחו של הכדורגל ככלי מאחד, מקור לתקווה, שייכות וזהות - ומאז השבעה באוקטובר ביתר שאת.

נשיא המדינה שיבח את זהבי על הישגיו הרבים, על הגאווה הלאומית שהסב למדינת ישראל בארץ ובעולם, ועל תרומתו לייצוגה החיובי של ישראל ואיחל לו הצלחה רבה בפרק הבא בחייו.

בפגישה נכחו מיכל הרצוג, רעיית הנשיא, משפחתו של ערן ומנכ"ל בית הנשיא, אייל שויקי.

נשיא המדינה אמר: "כנשיא מדינת ישראל וכחובב ספורט מושבע, אני מאמין שישראל חייבת להיות נוכחת בכל במה עולמית. נלחמתי בכל דרך שנהיה באירוויזיון, באולימפיאדה ובכל במה בין-לאומית".

"ערן אתה שחקן מוכשר ונפלא, הבאת את שמה של ישראל לקדמת הבמה והסבת גאווה לאומית לכולנו. אני מאחל לך ולמשפחתך המקסימה שהפרק הבא יהיה מוצלח ומעורר השראה לא פחות. תודה לך על השערים הנפלאים שכבשת עבורנו, על רגעי שמחה אדירים, וכמובן על ה''נטלמניות שטבועה בך. בהצלחה רבה".

ערן זהבי הודה לנשיא ואמר: "זה כבוד גדול עבורי ועבור המשפחה שלי להיות כאן אתכם, בכל מקום ששיחקתי בו תמיד חשבתי איך לייצג את המדינה שלנו בכבוד, גם על המגרש וגם מחוץ למגרש".

"מהשבעה באוקטובר הייתה לי זכות גדולה לחזק דרך הכדורגל. היינו מתאמנים בבוקר, ואחר כך שמים חולצת ייצוג של המועדון והולכים לנחם. מחלקים חולצות, באים ועושים לאנשים קצת טוב על הלב. מה שהחיילים הגיבורים שלנו עשו למען המדינה - זה המעט שיכולנו לעשות. זה היה כל כך משמעותי, כל כך חיזק אותם והייתה לנו זכות גדולה מאוד".

לא רק על כדורגל והצלחות בזירה הבינלאומית דיברו הנשיא הרצוג וזהבי, כאשר במהלך הפגישה התקיים שיח מעמיק על התופעה הקשה של בריונות וחרם בקרב ילדים ובני נוער ועל תפקידם המשמעותי של ספורטאים ודמויות ציבוריות במאבק בה.

זהבי שיתף בפעילותו במאבק והוזמן על ידי הנשיא לקחת חלק בפורום החרמות הלאומי, הפועל בבית הנשיא.

מנכ"ל בית הנשיא, אייל שויקי, יו"ר פורום החרמות הלאומי אמר: "לא כולם יודעים את זה על ערן, אבל כל פעם שפנינו אליו להגיע ולתמוך בפצועי מלחמה, הוא התמסר מיד, חיזק את המשפחות, הזמין פצועים למשחקים וליווה אותם. יש לערן תפקיד חשוב גם בהיבט חינוך הדור הצעיר וכדוגמא אישית במאבק נגד החרמות והביריונות.

ערן זהבי הוסיף ואמר: "אני חושב שזה מאוד קשור בהורים ובחינוך - זה מתחיל מהדיבור בבית. אצלנו בבית יש מנהג מגיל מאוד צעיר: אם יש ילד שנשאר לבד - ניגשים אליו. אלו דברים שאסור לעבור עליהם".