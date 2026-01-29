פרטים חדשים על הפרשה הביטחונית שמעוררת סערה: בית המשפט התיר לפרסום כי קרוב משפחה של ראש השב"כ חשוד בהברחת סחורות לרצועת עזה שנראה שחלקן חשודות כבעלות פוטנציאל לשימוש בפעילות טרור.

עוד הודגש כי אין כל קשר לדוד זיני שאין כלפיו שום חשד בפרשה.

בהחלטה החדשה של בית המשפט צוין כי "בימים אלו נחקרת פרשייה ביטחונית רבת מעורבים, אשר לפי החשד העבירו סחורה מישראל לעזה בעבור בצע כסף. אחד מן החשודים הינו קרוב משפחתו של ראש השב"כ, אולם לראש השב"כ אין כל נגיעה לחשדות עצמם. בשים לב לקרבה האמורה חקירת החשוד מתבצעת על-ידי משטרת ישראל ולא על ידי השב"כ".

מוקדם יותר השבוע פרסם הרב יוסף זיני, אביו של ראש השב"כ דוד זיני, הודעה חריגה בה טען כי מדובר בעלילה שנועדה לפגוע במשפחה.

לדבריו, "אין לנו ספק כלשהו שהכל שקר גס. ואפילו יביאו סרטון ותמונות המוכיחות כביכול, אין שום ספק שהכול פוברק, על מנת להזיק ל'חשוד' ולמשפחתו. כל מי שיאמין לסיפור הזה הוא בגדר עוזר לשפיכות דם".

רוב פרטי הפרשה אסורים בפרסום אך הצהרות תובע הוגשו אתמול (רביעי) נגד 11 מהחשודים בפרשה. חלק מהמעורבים הנוספים נחקרים בחשדות ברף נמוך יותר, ולא צפוי שיוגשו נגדם כתבי אישום בטווח הזמן הקרוב.