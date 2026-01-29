ביתו של רב העיר האוקראינית קריבוי-רוג, הרב לירון אדרי, נפגע הערב (חמישי) מכטב"ם רוסי שהתרסק בסמוך אליו אך בנס לא היו נפגעים בנפש שכן הרב ובני ביתו לא היו בבית בזמן הפגיעה.

קריבוי-רוג היא אחת הערים הגדולות באוקראינה עם מעל לחצי מיליון תושבים, והיא נחשבת למרכז הפלדה הגדול ביותר באזור. יחד עם זאת העיר מוכרת יותר כמקום הולדתו של מנהיג אוקראינה היהודי וולדימיר זלנסקי. בעיר מתגוררים כחמשת אלפים אלף יהודים.

בקהילות היהודיות באוקראינה כבר הפסיקו לספור את כמות הפגיעות בבתי כנסת, בתים של רבנים ובתי עלמין יהודיים: בחצי השנה האחרונה נרשמה עליה דרסטית עם יותר מעשרה מקרים, חלקם ככל הנראה בכוונה תחילה.

לדברי הרב אדרי: "אנשים קופאים מקור בגלל המתקפות הרוסיות המכוונות על מתקני חשמל ואנרגיה, זה חורף קשה ומאתגר מאוד ואנו זקוקים להרבה רחמי שמים, אבל הם לא ישברו אותנו. אני יחד עם אחי שליחי ברבי בכל רחבי אוקראינה נשארים כאן כדי לסייע לקהילות".

מפדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה (FJCU) נמסר: "אנו מחזקים את ידיו של הרב אדרי הפועל בעירו במסירות מעוררת השתאות. חשוב מאוד שהעולם לא ישכח את מאות אלפי היהודים המתגוררים כאן ויחד איתם את מאות משפחות שלוחי חב"ד שלא עזבו את אוקראינה ונמצאים כאן תחת הפצצות קבועות, סבל איום ונורא, בלי חשמל, לפעמים בלי מים. יחד עם זאת נמשיך לדבוק בשליחות שלנו ולהגביר אותה ביתר שאת בתקווה לגאולה השלימה".