הרמטכ"ל אישר סופית את פקודות המטכ"ל לשילוב החרדים בצבא, כך דווח הערב (חמישי) בחדשות 13.

על פי הדיווח, הפקודות נועדו כדי להביא למצב שבו כל חייל חרדי, יוכל לשמור על אורח חייו כפי שהיה נהוג בביתו עד הגיוס.

בין הפקודות שייכנסו לחוק הצה"לי בחלק מהמסלולים: איסור מוחלט לנשים להיכנס לבסיס ואיסור חשיפה של החייל לנשים.

בנוסף, המפקדים של החיילים יהיו שומרי מצוות בלבד ותהיה חובת לימוד תורה ותפילה בחלק מהמסלולים.

הפקודה קובעת כי החיילים יוכלו לקבל אוכל במספר כשרויות לפי הנהוג אצלם בבית. הם יהיו פטורים מלבישת מדים בריכוזים חרדים. שבועת האמונים המקובלת בצה"ל תוחלף בהצהרת אמונים.

בנוסף תיקבע ועדת רבנים חיצונית שתפקח על יישום הפקודות.