איחוד של המפלגות הערביות פוגע בגוש מתנגדי נתניהו שלא יכול לגבש קואליציה שלא תסתמך על קולות הרשימה המשותפת, כך עולה מסקר שערך מכון "מדגם" עבור חדשות 12.

מהסקר עולה כי לו היו הבחירות נערכות כיום היתה מפלגת הליכוד זוכה ב-27 מנדטים ומפלגתו של נפתלי בנט ב-21.

הרשימה המשותפת, במידה והמפלגות הערביות מתאחדות, משיגה 12 מנדטים, הדמוקרטים 11, ש"ס 9, ישר! 9, יש עתיד 8, ישראל ביתנו 8, עוצמה יהודית 8 ויהדות התורה 7.

מפלגת הציונות הדתית לא עוברת את אחוז החסימה אך קרובה אליו. גם מפלגות כחול לבן והמילואימניקים אינן עוברות את אחוז החסימה.

גוש האופוזיציה משיג 57 מנדטים וגוש הקואליציה 51 כשבתווך המפלגות הערביות.

איחוד בין בנט, יש עתיד ואיזנקוט לא מביא לשינוי במפת הגושים. מפלגה משותפת של השלושה זוכה ל-38 מנדטים, כשהליכוד שומרת על כוחה עם 27 מושבים. בתרחיש כזה הרשימה המשותפת מקבלת 12 מנדטים, הדמוקרטים עם 11, ש"ס 9, ישראל ביתנו 8, עוצמה יהודית עם 8 ויהדות התורה 7.

מהסקר עולה כי האופוזיציה לא תוכל להרכיב ממשלה בלי תמיכה של הרשימה המשותפת. 48% ממצביעי האופוזיציה תומכים בממשלה שתיתמך מבחוץ על ידי הרשימה המשותפת. 37% מתנגדים למהלך ו-15% השיבו כי אינם יודעים.

לשאלה מי המתאים ביותר לכהן כראש הממשלה השיבו 42% שנתניהו מתאים יותר מאשר נפתלי בנט, שזוכה מולו ל-33% תמיכה. מדובר בירידה בתמיכה בראש הממשלה לשעבר.

44% חושבים שנתניהו מתאים יותר מאשר לפיד, שזוכה ל-24% תמיכה. נתניהו מוביל גם על איזנקוט באותה שאלה, כש-43% חושבים שהוא מתאים יותר, מול 28% שחושבים שאיזנקוט עדיף.