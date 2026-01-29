ענקית הטכנולוגיה אפל מאשרת הערב (חמישי) באופן רשמי את רכישת הסטארט-אפ הישראלי Q (המוכר גם כ-q.ai).

אף שפרטי התמורה הכספית לא פורסמו רשמית, הערכות בשוק מדברות על שווי של כ-1.5 מיליארד דולר.

קיו מפתחת יישומים בתחום הבינה המלאכותית שמאפשרים לשנות חוויות שמע ותקשורת, כולל טכנולוגיה שמאפשרת דיבור בלחישה ושיפור אודיו בסביבות מאתגרות.

אחד המייסדים והמנכ"ל של Q הוא אביעד מייזלס. מייסדים נוספים הם יונתן וכסלר שהיה בכיר באורקם ואבי ברליה. עבור מייזלס מדובר באקזיט השני לאפל לאחר שלפני כ-13 שנים רכשה החברה את הסטארט-אפ הקודם שלו בעסקה בהיקף של כ-350 מיליון דולר.

מייזלס אמר לאחר סגירת העסקה "אפל תמיד הייתה עבורי סמל למוצרים קסומים שאנשים מתאהבים בהם. יחד עם שותפיי, יונתן וכסלר ואבי ברליה, והצוות היוצא דופן של Q, שילבנו למידת מכונה מתקדמת עם פיזיקה כדי לבנות משהו עמוק וייחודי באמת. ההצטרפות לאפל פותחת אפשרויות יוצאות דופן לפריצת גבולות ולמימוש מלוא הפוטנציאל של מה שיצרנו, ואנחנו נרגשים להביא את החוויות האלה לאנשים בכל מקום".