דני אבדיה בדרך לאירוע האולסטאר. בעוד מספר ימים יתפרסמו סופית סגלי השחקנים שישתתפו באירוע הכדורסל היוקרתי ביותר בעולם, אירוע האולסטאר של ליגת ה-NBA.

מי שכמעט בוודאות יופיע באירוע היוקרתי הוא לא אחר מאשר דני אבדיה שבכך יעשה היסטוריה כשיהפוך לשחקן הישראלי הראשון אי פעם שישחק באירוע הכוכבים הגדול.

אחרי שלברון ג'יימס, שכנראה לא ישחק לראשונה מזה שנים באירוע הגדול, הרעיף שבחים על אבדיה, הערב (חמישי) בחרו שני שחקני עבר גדולים ששיחקו בליגת ה-NBA ובאירוע האולסטאר, באבדיה כמי שצריך להיכנס ולהשתתף באירוע היוקרתי.

מדובר בלא אחרים מאשר הסנטר האימתני שאקיל אוניל וצ'ארלס בראקלי, כאשר בתכנית הספורט ברשת ESPN, בחרו אלה באבדיה כמי שצריך להיות כחלק משחקני הספסל.

זאת ועוד, גם אתר הכדורסל האמריקאי הבכיר "דה רינגר" החמיא לאבדיה כשדירג אותו במקום ה-17 ברשימת 100 שחקני ה-NBA הטובים ביותר בעונה.

למעשה, מדובר בזינוק אדיר של אבדיה באתר הבכיר, כאשר בחודש יוני האחרון דורג זה במקום ה-61 בלבד. מיקומו של אבדיה במקום הכה-גבוה, מהווה חותמת להיותו כוכב עולה בכדורסל האמריקאי, כשהוא עוקף שמות ענק כמו אלפרן שנגון, צ'ט הולמגרן, ג'יילן ג'ונסון, לברון ג'יימס, ג'יימס הארדן, לאורי מארקנן, אנתוני דייויס, ג'ואל אמביד ועוד.

גם במשחק הכדורסל הפופולרי, NBA 2K, זוכה אבדיה לכבוד גדול כאשר זה עם דירוג של 89, בדומה לג'יימס הארדן. בדרך לעשות היסטוריה ישראלית?